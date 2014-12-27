هدف تشدید مباحث قومیتی در ایران تامین امنیت اسرائیل غاصب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی طاها شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به سیاست انگلیسی ها مبنی بر ایجاد تفرقه و پیشبرد اهداف استعماری از این طریق گفت: استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا و انگلیس با استفاده از این سیاست و با توجه به تنوع قومیت در ایران اسلامی تلاش دارند وحدت کشور را با دامن زدن به بحث های قومیت گرایانه مورد هجمه قرار دهند.

وی در ادامه مهمترین هدف دشمنان ایران اسلامی را از تحریک تعصبات قومی بین اقوام کشور، تامین امنیت رژیم غاصب اسرائیل دانست و افزود: با توجه به تاکید رهبر فرزانه انقلاب مردم به خصوص مسلمانان باید به دنبال تشکیل امت واحد اسلامی در سراسر جهان باشند تا از این طریق با چنین اقدامات تفرقه افکنی مقابله شود.

مسئول راهبردی سپاه عاشورا در پایان تصریح کرد: باید با انجام آگاه سازی های لازم در خصوص مباحث قومیتی، از این تنوع و تعصبات موجود در راه درست و برای دستیابی به اهداف نظام و انقلاب استفاده و از ریختن آب به آسیاب دشمن با حرکت های افراطی جلوگیری شود.