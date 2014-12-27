۱۷۹۳ ازدواج و ۲۴۰۵ تولد در ورامین ثبت شد

حسن شیخی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه ثبت احوال در برنامه ریزی های کلان کشور اظهار داشت: سازمان ثبت احوال با رویکرد کمک به برنامه ریزان و مسئولان جهت تصمیم گیری صحیح تر تأسیس شد و این سازمان با توجه به افزایش جمعیت کشور، ساماندهی امور جمعیتی در فاکتورهای مختلف را بر عهده گرفت.

رئیس اداره ثبت احوال ورامین افزود: ثبت احوال تلاش دارد با استخراج آمارهای دقیق و درست از ترکیبهای جمعیتی کشور، زمینه سیاستگذاری برای پیشرفت و توسعه ایران اسلامی را فراهم آورد به همین خاطر وقایع مهم اجتماعی اعم از ازدواج، طلاق، فوت و تولد توسط ثبت احوال در شناسنامه های هر فرد ایرانی به ثبت می رسد.

صدور ۶۵۹ کارت هوشمند ملی در سال جاری

این مسئول با اشاره به درخواست صدور بیش از ۸۶۰ کارت ملی هوشمند توسط شهروندان ورامین در ۹ ماهه اول سال جاری ادامه داد: با اعلام صدور کارت ملی هوشمند، ۸۶۰ شهروند ورامینی نسبت به دریافت این کارت درخواست دادند که با تلاشهای کارکنان ثبت احوال، ۶۵۹ کارت هوشمند ملی در نه ماهه اول سال جاری در ورامین صادر شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آمار تعویض شناسنامه طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ نیز عنوان کرد: طی این مدت بیش از پنج هزار و ۶۵۵ درخواست تعویض شناسنامه در اداره ثبت احوال ورامین به ثبت رسیده که تیرماه سال جاری با ثبت هزار و ۱۳۷ درخواست، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

شیخی سپس به آمار درخواست شناسنامه های المثنی در سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال جاری هزار و ۲۱ درخواست صدور المثنی توسط مردم ورامین به اداره ثبت احوال رسید که ۱۳۳ درخواست متعلق به اردیبهشت ماه بوده و نشان می دهد که شهروندان در این ماه تعداد درخواست های بیشتری را برای دریافت المثنی ثبت کرده اند، با تلاشهای صورت گرفته طی ۹ ماهه سال جاری بیش از شش هزار و ۵۷۷ شناسنامه و المثنی مکانیزه ویژه شهروندان صادر شده که بیش از هزار و ۲۱ مورد آن در شهریورماه انجام شده است.

تولد ۲۴۰۵ نفر طی ۹ ماهه اول سال جاری در ورامین

رئیس اداره ثبت احوال ورامین در ادامه به آمار ولادت و وفات در ۹ ماهه اول سال جاری در این شهرستان پرداخت و گفت: طی ۹ ماه سال جاری بیش از دو هزار و ۴۰۵ سند نوزاد در اداره ثبت احوال تنظیم که در مرداد با تنظیم ۳۰۱ سند، بیشترین تعداد به ثبت رسیده اما در نقطه مقابل ۵۶۱ سند وفات در این اداره ثبت شده که باز هم مردادماه بیشترین تعداد فوتی را با ۷۳ نفر به خود اختصاص داده است.

این مسئول یادآور شد: نکته حائز اهمیت به شهروندان آن است که به علت سهولت خدمت رسانی و عدم ایجاد مشکلات قانونی، ولادتها باید در کمتر از ۱۵ روز و وفات طی کمتر از ۱۰ روز به موجب ماده ۲۵ قانون ثبت احوال به این اداره اعلام شود.

وی با اشاره به تعداد ازدواجهای صورت گرفته در ۹ ماهه اول سال جاری در سطح شهرستان ورامین یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و ۷۹۳ ازدواج در ثبت احوال ورامین ثبت شده که بیشترین میزان ازدواج در ماه مهر با ۲۸۵ ازدواج رخ داده است.

شیخی در ادامه از ثبت بیش از چهار هزار درخواست کارت ملی در ورامین خبر داد و تأکید کرد: طی مدت مذکور بیش از چهار هزار و ۶۴ درخواست کارت ملی در ثبت احوال ورامین ثبت شده که بیشترین آن مربوط به ماه آذر با ۷۵۱ مورد است، با تلاشهای کارکنان ثبت احوال طی ۹ ماهه سال جاری بیش از سه هزار و ۳۹۵ کارت ملی برای شهروندان ورامینی صادر که ۹۲۰ کارت ملی در آذرماه امسال به شهروندان ارائه شده همچنین طی ۹ ماهه اول سال جاری بیش از سه هزار و ۹۰۰ استعلام از دوائر دولتی و بیش از ۱۴۲ خدمت در امور قضائی توسط اداره ثبت احوال ورامین انجام شده است.