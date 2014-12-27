«اودلاجان» ناصر تکمیل همایون رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر تکمیل همایون جامعه‌شناس و تاریخ‌نگار ایرانی و استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که به تازگی کتابی درباره محله و تاریخچه عودلاجان در منطقه 12 تهران نوشته است. قصد وی از نوشتن کلمه "اودلاجان" و استفاده از "الف " به جای "ع" در معرفی محله عودلاجان این است که اشاره به ای وجود آب و قنات های متعدد در این محله کند بنابراین تکمیل همایون در عنوان کتابش از نوشتار صحیح اودلاجان استفاده کرده است.

به همین مناسبت ناصر تکمیل همایون روز گذشته در تیمچه اکبریان عودلاجان به عنوان اولین بانک در ایران حضور پیدا کرد و از کتابش طی مراسمی با حضور خبرنگاران و عکاسان تهرانگرد و مسجد جامعی به عنوان عضو شورای شهر تهران رونمایی شد.

تکمیل همایون در توضیح کتابش گفت که در محله عودلاجان شخصیت های بسیاری مانند علی حاتمی، کیمیایی، آیت الله زاده شیرازی، پروین اعتصامی و ... زندگی کرده اند.

در این کتاب 100 صفحه ای سابقه تاریخی محلّات تهران، کلان‌محله اودلاجان و تحولات جغرافیایی آن، عوامل اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری محلّه، پراکندگی ساکنان و تعلقات آن، اوضاع کنونی و نوع بازسازی فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفته است و راه‌کار و نیاز تاریخی باقی ماندن آثار کهن و اثرات فرهنگی آن در جامعه کنونی تهران نه تنها بازشناسی شده، بلکه شیوه‌های ماندگاری کالبدی محلّه و آمیختن کارکردهای اجتماعی و فرهنگی کهن، در حیات کنونی آن، که بی‌تردید توان‌بخش پایداری هویت شهری و باروری فرهنگ ملّی ایرانی می‌تواند باشد، به روشنی بازگو شده است و به عنوان سندی تاریخی از محله عودلاجان در میان پژوهشگران شناخته می شود ضمن اینکه نثر روان این کتاب و قطع و اندازه کوچکش برای نسل جوان نیز قابل درک است.

آنطور که تکمیل همایون گفت؛ در روزهای آینده کتاب‌های محله کلیمیان تهران (بخشی از اودلاجان)، محله سنگلج، محله چاله میدان، محلّه بازار، شکل‌گیری بازار تهران، و محله ارک انتشار خواهد یافت و بدین‌سان تهران تاریخی (صفویه) تا ایجاد دارالخلافه ناصری به گونه‌ای بخش نخستین تهران‌پژوهی تاریخی پایان خواهد یافت.

در این برنامه حمیده توسلی، مدیر دفتر توسعه محله عودلاجان در بافت تاریخی تهران نیز از عملیات مرمت و احیای بازارچه عولاجان سخن گفت.