ایجاد تغییرات در آمریکای لاتین با احیای روابط کوبا- آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، نیکلاس مادورو در نامه ای به رائول کاسترو رهبر کوبا اعلام کرد که احیای روابط کوبا- آمریکا نشان دهنده تغییرات در آمریکای لاتین است.

وی افزود توافق 17 دسامبر نشان داد که کوبا و آمریکا موافق احیای روابط دیپلماتیک بوده و این نتیجه تغییرات سیاسی در آمریکای لاتین بوده و این موضوع به درک این مسئله از سوی آمریکا کمک می کند اما همچنان راه بسیاری باقی مانده است تا واشنگتن اذعان کند ما دیگر حیات خلوت آنها نیستیم.

مادورو در ادامه درباره آزادی سه زندانی کوبا از سوی ایالات متحده آمریکا که در سال 1998 در میامی فلوریدا بازداشت شده و به اتهام جاسوسی در حبس به سر می‌بردند، ابراز خرسندی کرد.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در کنفرانس خبری آخر سال خود با بیان اینکه تحریم‌ های کوبا فورا لغو نمی‌ شود، از سرگیری روابط دیپلماتیک دوجانبه را زمان بر خوانده است.

وی با طرح این ادعا که کوبا مردمش را سرکوب می‌ کند، در عین حال اعتراف کرد که 50 سال انزوا موثر نبوده و نتوانسته کوبا را از مواضع خود عقب بکشاند.