سالانه بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی در بقاع متبرکه گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد جواد رئوف سید نژاد، صبح شنبه، در همایش بزرگ یاوران وقف در علی آباد کتول گفت: وقف از جمله سنت های حسنه ای است که از قبل از اسلام وجود داشت و پیامبر اسلام (ص) وقف را امضا کردند، البته نه اینکه در دین مبین اسلام بیاورند چرا که در ادیان الهی قبل از اسلام هم وقف وجود داشته است.

وی افزود: افتخار مسلمین و محبین اهل بیت (ع) به این است که وقف در اسلام به نقطه اوج خود بویژه در مذهب شیعه رسید که بیشترین موقوفات در اسلام و باز بیشترین آنها در پیروان عصمت و طهارت است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان در ادامه گفت: موقوفات صدر اسلام را اگر بررسی کنیم، اولین موقوفات، اموال یک فرد یهودی بود که بعد از آنکه همراه با پیامبر در جنگ شرکت کرد و به عنوان کسی که پیمان همبستگی با مسلمین بسته بود در آن جنگ کشته شد.

وی بیان کرد: این فرد وصیت کرده بود که اموالم را در اختیار پیغمبر (ص) بگذارید و پیامبر اسلام نیز بعد ازجنگ اموال این مرد را برای مسلمین وقف کردند و برای بعضی از آنها هم متولی قرار دادند.

حجت الاسلام رئوف سیدنژاد در ادامه تصریح کرد: وقف در کشور ما ایران، در دو دوران بسیار نمود پیدا کرد و از وقف دفاع شد، یکی در دوران صفویه بود که موقوفات بسیاری در این دوران داریم و دیگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که این را مرهون مبارزات و کمک ها و دفاع فقها و علما هستیم.

وی اذعان کرد: اما وقف در دو زمان هم در کشور ما مورد هجمه واقع شد، یکی دوران افشاریه که نادرشاه افشار خیلی از وقف نامه ها را سوزاند و از در آمد موقوفات برای کشور گشایی خودش استفاده کرد و دوم در در دوران رژیم منحوس پهلوی بود که بزرگترین خیانت در تاریخ وقف به موقوفات شد.

حجت الاسلام رئوف سیدنژاد در ادامه گفت: در آن زمان کارهای زیادی را برای از بین بردن و بدست گرفتن موقوفات انجام دادند یکی از مهمترین برنامه هایی که داشتند در بحث انقلاب سفید و شش لایحه ای بود و بر اساس آن به مردم اجازه خرید و فروش آب و اراضی موقوفات را می داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان افزود: اما بعد از پیروزی انقلاب با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داشت و با توجه به اهمیت موضوع وقف برای رهبر کبیر انقلاب، در همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب، امام خمینی (ره) دستور ابطال خرید و فروش موقوفات را به شورای انقلاب دادند.

وی در بیان سه وظیفه اصلی اوقاف و خیریه گفت: یکی از دستورات کار اوقاف و امور خیریه احیای موقوفاتی است که مغفول باقی مانده اند و به نوعی در حال از بین رفتن است.

وی یادآور شد: دومین وظیفه اوقاف رسیدگی به اماکن مذهبی و امامزادگان و مساجد است که تمام اینها تحت پوشش اوقاف هستند، مخصوصا بحث عمرانی مساجد و حسینیه ها و مباحث فرهنگی اش در اختیار سایر ارگان ها و سازمان ها است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی در بقاع متبرکه برگزار می کنیم، اظهار کرد: بعضی از برنامه های ما ویژه اوقاف است همانند طرح آرامش بهاری و نشاط معنوی است و بخش دیگر امور فرهنگی است که در اختیار اوقاف قرار گرفته است که ما بر اساس وظیفه ای که بر دوش ما نهاده شده است انجام وظیفه می کنیم.