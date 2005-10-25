برگزاري جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون سرخ

ي به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر" ، فرهنگسراي انقلاب با هدف بيان درد ورنج ملت مظلوم فلسطين وجنايات و وحشي گري هاي صهيونيسم بين الملل درحق مسلمين جهان، درسال گذشته اقدام به برگزاري اولين جشنواره فيلم هاي كوتاه يك دقيقه اي زيتون سرخ نمود، كه با استقبال زياد و پرشورهنرمندان مستعد كشور، بخصوص جوانان خوش ذوق و قريحه مواجه گرديد .

دومين جشنواره آن نيز با تفاوتهايي با دوره اول آن ، دردوبخش فيلم هاي يك دقيقه اي وفيلم هاي يك تا پنج دقيقه اي با موضوعات : 1- مظلومين ملت فلسطين، 2- بررسي تفكرشوم صهيونيسم، 3- انتفاضه بيداري اسلامي، برگزارخواهد شد كه اطلاعات بيشتراين برنامه به صورت تيزروزيرنويس تلويزيوني وخبرهاي رسانه هاي گروهي به مردم عزيزارائه گرديده است.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي انقلاب، مهلت ارسال آثار تا تاريخ 6/8/84 همزمان با روزقدس مي باشد كه درپايان نيز به بهترين آثاررسيده درمراسمي ، جوايزنفيسي اهدا خواهد گرديد .