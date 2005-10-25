  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳ آبان ۱۳۸۴، ۵:۰۱

فريدون گله امروز تشييع مي شود

پيكر فريدون گُله كارگردان قديمي سينماي ايران، امروز طي مراسمي تشييع مي شود.

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر "،  فريدون گله، فيلمساز قديمي ايران كه در سال 1319  متولد شده بود و از كارگردان هاي به نسبت پركار قبل از انقلاب به شمار مي رود با دو فيلم " مهر گياه " و " كندو " نزد دوستداران فيلم هايش بيشتر شناخته شده است. اين كارگردان پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي هرگز مجال فيلم سازي پيدا نكرد و به دور از هياهوي زندگي هنري و تهران نشيني در يكي از شهرهاي شمالي كشور در ويلاي خود روزگار مي گذراند. البته گفته مي شود كه تعدادي از فيلمنامه هاي گُله كه نگارش آن به پيش از انقلاب باز مي گردد با بازنويسي و تغيير در شخصيت ها پس از انقلاب ساخته شده است.

مراسم تشييع مرحوم فريدون گٌله، امروز (سه شنبه - سوم آبان ماه) ساعت 30/9 برگزار مي شود و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده خواهد شد.
کد خبر 244976

