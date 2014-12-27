خمیردندان گیاهی از بین برنده عفونت دندان/ ساخت حشره کش غیر سمی!

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرتاش هدایتی منش، مدیرعامل این شرکت فعال در حوزه فناوری نانو، درباره تولید خمیردندان های منحصر به فرد این شرکت اظهار کرد: ما با تحقیقاتی که صورت داده‌ایم موفق شدیم خمیردندانی تولید کنیم که می‌تواند عفونت دندان را از بین برده و محیط دندان را عاری از باکتری کند.

هدایتی منش عنوان کرد: موادی که برای ساخت این خمیردندان استفاده شده است کاملاً گیاهی است و هیچ‌گونه مواد شیمیایی در آن به کار برده نشده است.

وی با تاکید بر این مسئله ما تنها تولید کننده این گونه محصولات طبیعی در دنیا هستیم که با روش نانو تکنولوژی به ساخت مواد شوینده در دنیا دست یافته ایم، گفت: محصولات ما طیف گسترده ای را تشکیل می‌دهند که هیچ کدام نمونه خارجی ندارند و ما نخستین تولید کننده هستیم.

مدیرعامل شرکت کیمیا شیمی سهند، محصولات تولیدی این شرکت از محصولات گیاهی را این‌گونه نام برد و افزود: ما با استفاده از ماده طبیعی، شوینده شیشه تولید کرده‌ایم که هیچ گونه مواد شیمیایی در آن به کار برده نشده است.

وی افزود: حتی پاک کننده چند منظوره منزل که دیده شده است در مصارف بانوان حساسیت و عوارض بسیاری بر جای گذاشته است را توانسته‌ایم به نحوی تولید کنیم که نه تنها بدون این عوارض باشد، بلکه وقتی با دست تماس پیدا کند، دست را نرم و لطیف کند، چرا که از هیچ حلالی در آن استفاده نشده است.

هدایتی با اشاره به این که این نانو ذرات تنها در آب خاصیت دارند، بیان کرد: امروزه در جوراب و یا محصولات دیگر از نانو نقره استفاده می‌شود که با توجه به تحقیقات به دست آمده در این صورت نانو نقره از محصول جدا شده و در هوا پراکنده می‌شود، که بسیار مضر است. اما محصول ابداعی ما تنها در آب به شکل نانو ذرات است و اگر از این محیط خارج شود خاصیت خود را از دست می‌دهد و به حالت اولیه باز می‌شود.

مدیرعامل این شرکت فناور، محصول دیگر این شرکت را حشره کش بدون سم عنوان کرد و توضیح داد: تحقیقات نشان داده است در شمال کشور میزان سرطان در سال های اخیر به میزان 77 درصد افزایش یافته است و این مسئله به استفاده از حشره کش های بسیار سمی کشاورزی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: حشره کش های موجود دارای سیانور هستند، وقتی در کشت از آن‌ها استفاده می‌کنند این سیانور به برگ درختان نفوذ می‌کند، توسط باران به خاک و آب‌های زیر زمینی می‌رسد و وارد بدن آبزیان می‌شود. با استفاده از این محصولات انسان‌ها نیز به مضرات آن مبتلا می‌شوند.

هدایتی منش در این باره گفت: ما توانسته‌ایم حشره کشی را تولید کنیم که به علت غیرسمی بودن، برای محیط زیست و انسان هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. چرا که از مواد کاملاً طبیعی در ساخت آن استفاده شده است و در ضمن دارای گواهی ثبت اختراع و همچنین گواهی نامه های معتبر است.