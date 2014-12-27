طرح نظارت بر اماکن عمومی در ایلام اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد پدرام فر گفت: اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی با هدف برخورد با مظاهر علنی فساد در سطح استان اجرا می شود.

وی افزود: اجرای این طرح یکی از اولویت های نیروی انتظامی در سال جاری است که با برنامه ریزی های بعمل آمده اجرای آن با هدف رضایت مندی مردم استمرار خواهد یافت.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: در راستای اجرای این طرح گشت های محسوس و نامحسوس پلیس با حضور در اماکن عمومی با هنجار شکنان و خصوصا اراذل و اوباش برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهند آورد.

وی تصریح کرد:این طرح با هدف کاهش میزان وقوع جرائم وافزایش احساس امنیت شهروندان در کلیه اماکن عمومی اعم از پارک ها، تفرج گاه ها، فروشگاه ها و... استمرار خواهد داشت.

این مسئول در پایان از مردم خواست در صورت برخورد با هرگونه ایجاد مزاحمت از سوی اراذل و اوباش و یا مشاهده مظاهر علنی فساد با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.