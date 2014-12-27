به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی با هدف ایجاد مجموعه ای از صنایع فرهنگی و هنری دانش بنیان، برندسازی و ایجاد خوشه هنری- صنعتی برای این مجموعه، طرح برند-خوشه صنایع فرهنگی و هنری را تدوین و آماده اجرا کرده است که هدف از این طرح، صادرات محصولات فرهنگی و هنری، توسعه بازار و تغییر الگوی مصرف و توسعه محصولات فرهنگی ایرانی به ویژه برای قشر کودک و نوجوان عنوان شده است.

همچنین در اهداف غیرمستقیم طرح برند-خوشه صنایع فرهنگی و هنری، مواردی همچون ایجاد فرصت شغلی برای افراد تحصیل کرده حوزه فرهنگ و هنر، ایجاد زیرساخت های موردنیاز و ایجاد فضای تسهیل شده کسب و کار به لحاظ گمرکی، روابط کار و تولید در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس، این طرح با پیشنهاد ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و با مالکیت بخش خصوصی گزینش شده توسط ستاد و با مشارکت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی (در صورت تصویب طرح در هیئت عامل صندوق) و با حمایت مالی و معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا خواهد شد.

به این منظور و برای اجرایی کردن طرح، ترکیبی از افراد به نمایندگی از بخش خصوصی 3 نفر و صندوق نوآوری و شکوفایی 2 نفر، اعضای هیئت مدیره شرکت مجری طرح را تشکیل خواهند داد. به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح، یک نفر به نمایندگی از ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و یک نفر به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یک نفر به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره شرکت مجری، بر اجرای طرح نظارت عالی خواهند داشت. در صورت مشارکت سایر ارگان ها و سازمان ها در طرح، این ترکیب سازمانی قابل تجدیدنظر است.

بخش های محصولی

طراحی و آموزش کاربردی، انیمیشن، بازی های کامپیوتری، محتوای دیجیتال، اسباب بازی، لوازم و وسایل کودک و اتاق کودک، پارک (گردشگری) موضوعی، بخش صنایع دستی شامل تامین محصول، کارگاه، کارگاه توریستی و فروش محصول تحت برند، مکان های اقامتی و تفریحی مکمل و فضای خلاق؛ بخش های محصولی طرح برند-خوشه صنایع فرهنگی و هنری را تشکیل می دهند.

فرآیند اجرای طرح تا مرحله شروع ساخت شامل 12 ردیف است که عبارتند از: بررسی و تصویب کلیات طرح در معاونت علمی، ارائه کلیات طرح به شرکت های بخش خصوصی که امکان دانش بنیان شدن دارند، دریافت بهترین برنامه برای اجرا، غربالگری اولیه از بین متقاضیان، درخواست اجرای الزامات اجرایی از مجری، ارائه اطلاعات به معاونت علمی، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و صندوق نوآوری و شکوفایی، بررسی و تصویب نهایی در مراجع فوق الذکر، انعقاد قرارداد مشارکت، آغاز عملیات اجرایی، تامین زمین، اخذ مجوزهای لازم و آغاز عملیات ساختمانی فاز یک و همزمان آغاز عملیات اجرایی برای ثبت برند، بازاریابی و تبلیغات و انعقاد قراردادهای همکاری.

فازهای اجرایی

فازبندی کلی اجرای طرح نیز در چهاربند تنظیم شده است که براساس آن، فاز اول شروع تا ساخت و تکمیل ساختمان ها و تاسیسات و زیرساخت های تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و طراحی را تشکیل می دهد. همچنین فاز دوم به آغاز عملیات بازاریابی، فروش و تولید محصولات انیمیشنی، بازی ها و طراحی اختصاص دارد و در فاز سوم نیز بهره برداری از کارگاه و تاسیسات و همزمان آغاز عملیات اجرایی پارک موضوعی آغاز خواهد شد و در فاز چهارم نیز از پارک موضوعی و افتتاح نهایی طرح به بهره برداری می رسد.

انیمیشن، بازی های رایانه ای، طرح های قابل فروش، اسباب بازی، نوشت افزار، وسایل و لوازم اتاق کودک، سایر اقلام وابسته، صنایع دستی، خدمات و کالا از محل بازدیدها و توریسم نیز اقلام جدول هدف فروش را تشکیل می دهند.

میزان اشتغالزایی

در این طرح پیش بینی شده است که با اجرای کامل این طرح، بیش از 2هزار نفر شغل مستقیم و 8هزار شغل غیرمستقیم در بین تحصیلگردگان رشته های نرم افزاری و تکنسین های آموزش دیده تخصصی، مدیریت و رشته های مهندسی، رشته های علوم انسانی، مذهبی و ادبیات، طراحی، هنری و فرهنگی، هنرمندان شاغل در کارگاه ها، کارکنان اداری و خدمات و کارگران تولیدی ها ایجاد کند.

طرح برند-خوشه صنایع فرهنگی و هنری توسط ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به زودی وارد مرحله اجرایی می شود.علاقه مندان در بخش خصوصی که آمادگی سرمایه گذاری در این طرح را دارند، برای کسب اطلاعات بیشتر و اعلام همکاری، به وبسایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی به آدرس stdc.isti.ir مراجعه کنند.