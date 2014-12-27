به گزارش خبرنگار مهر بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی چاپ، بستهبندی و ماشینآلات وابسته صبح امروز شنبه ششم دی ماه با حضور حجتالاسلام و المسلمین ابوترابیفرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
جلیل غفاری رهبر نماینده تشکلهای صنف چاپ و مجری برگزارکننده نمایشگاه در سخنانی با اشاره به جایگاه صنعت چاپ گفت: بدون شک جایگاهی که امروز صنعت چاپ و بستهبندی با تمامی مشکلات و موانع پیش روی آن به آن دست یافته است جز با پشتیبانی، تلاش و مساعدت فعالان چاپ میسر نمیگشت. امروز نیز برگزاری بیست و یکمین دوره نمایشگاه بازتابی است از تلاش شما برای دستیابی به این مهم.
وی ادامه داد: میدانیم که برگزاری یک نمایشگاه تخصصی نخستین گامی است که برای طی کردن مسیر توسعه، تولید، خدمات و دستیابی به بازارهای نوین که باید طی نمود. ارتقای تصویر ذهنی مخاطبان بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه، بهره مندی از بازخوردها و نیازهای مشتریان و همچینن امکان ارائه و برخورداری و دانش و فناوریهای پیشرفته نمونهای از نکات مثبتی است که یک صنعت را از داشتن یک نمایشگاه بهره مند میسازد.
رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران تصریح کرد: بیست و یکمین نمایشگاه صنعت چاپ از جهت گوناگون میتواند از نمونههای گذشته خود متمایز باشد. حضور شرکتهای خارجی در این نمایشگاه به نسبت گذشته رشدی ۱۲۰ درصدی را به خود دیده است مشارکت کشورهایی از چین، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، هند، ژاپن، اتریش، سوئد، آلمان، فرانسه و همچنین کانادا که میتوانند با حضور خود افزایش رقابت میان فعالان این صنعت توسعه فناوری و بهبود خدمات و کالاهای عرضه شده را موجب شوند از این تفاوتها است.
وی افزود: علاوه بر آن در این نمایشگاه کارگاههای تخصصی در زمینه مختلف چاپ و بستهبندی از جمله آموزشهای مهارتی کارگاه آموزش اوپراتوری، آموزش بسترهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاریهای هدفمند، آموزش در مورد امورد مالیات و بیمه و ... به منظور ارتقای سطح دانش برگزار خواهد شد.
غفاری رهبر با اشاره به چالش های موجود در چاپ و بستهبندی در سال گذشته و سال پیش رو گفت: واحدهای صنعتی چاپ مشکلاتی همانند سایر حوزه های صنعت دارند مسئله اصلی تأمین منابع مالی و تسهیلات قابل قبول و بهرهمندی صنعت از این مزیتها است. در بخش چاپ که ماشینآلات و مواد مصرفی آن عمدتا از منابع خارجی تأمین میشود با توجه به افزایش نرخ ارز و رویکرد سختگیرانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشکلات به مراتب پررنگتر و پیچیدهتر است. نرخهای سنگین سود بانکی و تشریفات پرپیچ و خم بانکها در سال گذشته نیز اجازه نداد تا کاروان خسته سخت افزاری صنعت چاپ و بستهبندی کشور خود را احیا کند.
وی ادامه داد: چنانچه شرایط در آینده نیز به همین منوال دنبال شود سالهای آتی نیز شاهد تحولی در خور این صنعت استراتژیک نخواهیم بود باید توجه داشت شاهد این رخدادها هستیم که آمارها و ارقامهای رسمی محصولات چاپی بسیار تأسفبار و تعمل برانگیز است.
نماینده تشکلهای صنف چاپ تصریح کرد: از سوی دیگر واحدهای کوچک و متوسط صنعت چاپ با مشکلات و مسائل متعددی دست به گریبان هستند این درحالی است که کشورهای توسعه یافته توجه ویژهای به صنایع کوچک و متوسط دارند از جمله این مشکلات میتوان به رقابت واحدهای خصوصی با واحدهای غیرخصوصی یا عمومی اشاره کرد. در شرایطی که نفس بسیاری از فعالان صنعت چاپ کشور به تنگ آمده است و وضعیتی نامساعد را تجربه میکنند بخش قابل توجهی از نهادهای خصوصی به بهانه رفع احتیاجات درون سازمانی بدون ارائه هیچگونه طرح توجیهی اقدام به تأسیس چاپخانه نموده و با استفاده از اعتبارات عمومی به جدیدترین تکنولوژیهای روز مجهز میشوند ولی به دلیل عدم بهرهمندی از نیروهای کارآمد و اقتضائات تجارت ظرفیت گاه چندین برابر داخل سازمان به ناچار وارد بازار کار میشود و این سرمایهگذاری به دلیل حاشیه راندن واحدهای بخش خصوصی به گرداب ترازهای منفی و تعطیلی میافتند.
غفاری رهبر با اشاره به مشکلات معافیات مالیاتی چاپخانهداران گفت: دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت کسب و کار همایش برگزار میکند اما سازمان امور مالیاتی به شکلی سخت گیرانه اقدام به اخذ مالیات از واحدهای چاپی میکند. هیچ یک از فعالان صنف چاپ این منکر لزوم پرداخت مالیات نیستند و همگان اذعان دارند این بخش درآمدی دولت میتواند به تبدیل به ثروت ملی شده و ما را برهاند اما با این اوضاف مالیات کمرشکنی که توان چاپی را از آنها گرفته نتیجه رویکرد جزیرهای بخشی از مدیران میانی سازمان امور مالیاتی است. اگر یکی از محوریترین اهداف دولت یازدهم رونق کسب و کار است نه تنها این مهم تحقق نخواهد یافت بلکه با چنین رویکردی شتاب آلود واحدهای صنعتی دچار مشکلات متعدد شده و واحدهای کوچک به سمت کسادی خواهد رفت.
وی در بخش دیگری به لزوم توجه به بسته بندی و ارتقای فرهنگ استفاده از محصولات در بسته بندیهای مناسب و استاندارد اشاره کرد و گفت: در حوزه بینالملل صنعت بستهبندی سهمی معادل ۸۶ درصد از بازار سرمایه ۸۶۰ میلیارد دلاری صنعت چاپ را به خود اختصاص داده است. امروزه رقابتها علاوه بر کیفیت بر اطلاعرسانی و ارائه بسته بندیهای استاندارد محصولات صنعتی و خدماتی استوار است. مدیران ارشد واحدهای صنعتی امروز دیگر بستهبندی را هزینه نمیدانند بلکه ابور دارند هنر بسته بندی تبدیل سرمایهگذاری زودبازده شده که بازگشت سرمایه و جذب بازارهای جدید را در پی دارد است.
نماینده تشکلهای صنف چاپ در پایان خطاب به نمایندگان مجلس بیان کرد: قطعا تصویب قوانین اثربخش میتواند زمینه ساز رشد و تعالی صنعت چاپ باشد و چشمهای نگران کارآفرینان چاپ و بسته بندی کشور به توان علمی تخصصی و کارشناسی شما است.
نظر شما