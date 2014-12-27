شاعر خوزستانی دیوان گرگیعان تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم دیراوی از روحانیون برجسته خوزستان شب گذشته طی همایشی از سوی فعالان فرهنگی و مدیر کل میراث فرهنگی استان مورد تجلیل قرار گرفت. شیخ دیراوی از روحانیون شاعر برجسته استان است که تاکنون دیوان های شعر بسیاری از جمله دیوان الدیراوی، درب الشمس، گرگیعان، ارث الیتیم، الغریب و دیوان علی ضفاف کارون را تهیه اما به چاپ نرسانده است.

سبک «الگلاید» از جمله سبک های مشهور شعر عربی است که شیخ دیراوی ابداعگر آن است. اداره کل میراث فرهنگی استان با رویکرد دقیق تر نسبت به تنوع فرهنگی موجود در استان از چنین همایشی حمایت کرده است.

قاسم منصور آل کثیر از هماهنگ کنندگان این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیخ دیراوی همانطور که از نام دیوان هایش پیداست، توجه به میراث معنوی مذهبی در اشعارش متبلور است همچون نام «گرگیعان» که اشاره به آئینی مذهبی است که پیشینه ای به اندازه تاریخ اسلام دارد.

وي توضیح داد: گردانندگان این همایش از ماه ها قبل در تلاش بودند تا همایشی برای این شیخ روحانی برگزار کنند که خوشبختانه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی این مهم شب گذشته اجرایی شد.

آل كثير توضیح داد: حضور دختران خردسالی همچون آلاء امیری و هدیل اریحی که اشعار این شیخ بزرگ را حفظ کرده بودند نشان از تاثیر و تاثر متقابل شاعر و جامعه داشت.



عبدالنبی قیم فرهنگ نویس و تاریخ نگار اهوازی نیز در بخشی از سخنرانی اش گفت: سابقه شناختم از شیخ ابراهیم دیراوی به سال های جوانی برمی گردد. هنگامی که 13 سال داشتم و وي مرد یا جوانی 30 ساله بود و با بستگان شاعرم به ویژه پسر عمویم یاسر قیم دوستی، مراوده و مشاعره داشت.

وي افزود: از همان هنگام آثار یک شاعر برجسته در اشعار او به چشم می خورد. شیخ ابراهیم دیراوی با سرودن قصیده «مثل اول» به شکل سبک شعری «گلاید شعر» تسلط خویش به واژگان و چیدمان صحیح و زیبای آنها و کاربرد سحرآمیز وی بر واژگان را بر همگان مبرهن کرد.

اين فرهنگ نويس و تاريخ نگار اهوازي اظهار کرد: شیخ دیراوی بدون شک استاد مسلم قصیده شعبی گلاید است. در این رابطه پیشنهاد می کنم زودتر اشعار شیخ ابراهیم که سه منظومه شعری در خصوص ضرب المثل هستند، منتشر شوند.

قيم یادآور شد: همچنین درخواست دارم در خصوص اشعار وي تحقیقات و بررسی های ویژه ای در ابعاد مختلف هنری، زیبایی شناختی و خاستگاه اجتماعی اشعار وي توسط متخصصان صورت گیرد.



گذشته را با حال پیوند می زنیم

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان در بخشی از سخنرانی اش گفت: وظیفه ما است که بتوانیم به خوبی با معرفی شیخ ابراهیم دیراوی، نسل جدید را با وي آشنا کنیم.

افشین حیدری افزود: متاسفانه طی سال های گذشته اشعار و کتاب‌های بسیار نفیسی که می توانستند امروز در سراسر سراهای فرهنگی استان در اختیار مردم شریف قرار گیرد، به علت‌ های مختلف چاپ نشد و مردم از این محصولات فرهنگی بی بهره ماندند. اما بر اساس وظیفه ذاتی، طی هماهنگی ‌های که صورت گرفته حتما برای پاسداشت از خدمات ارزشمند این عزیز بزرگوار گامی بلندی در چاپ کتاب های وي برخواهیم داشت.

وي با بیان اینکه در خوزستان شخصیت های برجسته گمنامی وجود دارد، توضیح داد: خوزستان در پیکره خود بزرگانی چون ابن سکیت دورقی دارد که نسل جدید آشنایی کاملی با وي ندارد.

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان یادآور شد: ممکن است بسیاری با وي آشنا نبوده و خیلی ها در سینه داشته باشند که ابن سکیت که بود و چه کارهایی انجام داد. گامی که ابن سکیت انجام داد مثل شهدای کربلا بزرگ و ارزشمند است. بزرگان بسیاری هستند که باید با معرفی آنها سهم خود را در فرهنگ این مرز و بوم ادا کنیم.

حيدري گفت: شیخ ابراهیم دیراوی یکی از سرمایه های ناگفته استان است و چه بسیارند کسانی که متاسفانه گمنام ماندند. اداره کل میراث فرهنگی با تمام وجود برای معرفی این اشخاص قدم برمی دارد. همچنین به دو کودک خردسالی که شعرهای شیخ ابراهیم را حفظ و قرائت کردند جوایزی به رسم یادبود از سوی این سازمان اهدا می شود.

علوانیه در کش و قوس ثبت

حیدری در بخش دیگری از سخنانش به سبک موسیقی علوانیه پرداخت و گفت: موسیقی علوانیه که یکی از مهم ترین میراث ناملموس خوزستان است متاسفانه قرار بود از سوی کشور عراق ثبت جهانی شود اما با رایزنی هایی که انجام دادیم این پرونده نگه داشته شد.

وی گفت: این پرونده در اداره کل در حال تکمیل است و از سوی اداره کل میراث استان به شورای ثبت آثار ملی ارسال می شود. با توجه به اهمیتی که سازمان یونسکو براي میراث مشترک قائل است، قرار شد این سبک موسیقی را به صورت میراث مشترک با عراق به ثبت جهانی برسانیم.

سبک زندگی معدان را ثبت می کنیم

این مقام مسئول همچنین با اشاره به سبک های مختلف زندگی در استان گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که اهمیت دارد سبک زندگی در استان است.

هفته گذشته میزبان تمامی مدیران کل فرهنگی کشور و تمامی معاونان سازمان میراث فرهنگی بودیم و بهترین فرصت برای معرفی زندگی بسیار ارزشمند و سرشار از دانستنی های استان به مسئولان کشوری بود.

حیدری یادآور شد: با همکاری یکی از دوستان به یکی از مضیف های سوسنگرد رفتیم و مسئولان کشوری از نزدیک با سبک های زندگی استان آشنا شدند و حاصل آن دیدار عملی می شود چراکه قرار شد اولین مجوز اقامتگاه بوم گردی استان با محوریت مضیف صادر می شود.

وی توضیح داد: صدور این مجوز باعث می شود بسیاری از گردشگران که به استان می آیند با این سبک زندگی آشنا شوند. بسیاری سبک زندگی معدان را نمی شناسند. نباید بگذاریم این زندگی به فراموشی سپرده شود. هفته گذشته در هویزه جلسه ای بود که اعلام کردیم این سبک زندگی به زودی باید ثبت ملی شود تا بتوانیم این فرهنگ را معرفی کنیم.

میراث حمیدیه به مردم تحویل داده می شود

مدیر کل میراث فرهنگی در قسمتی دیگر از سخنانش به آثار ملی شهرستان حمیدیه پرداخت و گفت: در حمیدیه یکی از بناهای ارزشمند کشور وجود دارد. همچنین در سراسر استان بناهای ارزشمند فاخری نیز داریم. بناهای تاریخی و همچنین میراث ناملموس که متاسفانه طی سال های گذشته برای معرفی آنها گام های خیلی محکم و استواری برداشته نشد.

حیدری افزود: در حمیدیه با توافقی که با اداره آب و برق استان صورت گرفت این ساختمان طی یک صورت جلسه به میراث فرهنگی مقرر شد با توجه به این که اعتبار مرمت آن در نظر گرفته شده است، حراست این بنا بر عهده سازمان آب و برق است و سال آینده با جذب نیرو حراست آن به میراث فرهنگی ملحق و سپس به مردم حمیدیه واگذار می شود.

وی همچنین درباره شاعر بزرگ جهان اسلام دعبل خزاعی گفت: دعبل خزاعی یکی از شعرای بزرگی است که میراث فرهنگی همایش با دستور ریاست سازمان در ابتدای سال آینده همایش ملی دعبل خزاعی را برگزار می کند.



به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از شیخ ابراهیم دیراوی شب گذشته در تالار آفتاب اهواز با حضور پرشور فعالان فرهنگی به پایان رسید. در انتهای برنامه هدایایی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی استان، هیئت برگزار کننده و عبدالنبی قیم فرهنگ نویس و پژوهشگر به شیخ دیراوی اهدا شد.