سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی محمد اخباری را به سمت رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

به موجب این حکم محمد اخباری به ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب و جایگزین مسعود شفیعی شد.

اخباری در چند سال اخیر عضو شورای آموزش عالی علمی کاربردی و ریاست یکی از مراکز تابعه را عهده‌دار بود.

وی عضو هیأت علمی دانشگاه با رتبه دانشیاری و دارای دکتری جغرافیای سیاسی با گرایش ژئوپلتیک از دانشگاه تربیت مدرس است.

او سوابقی همچون ریاست دانشکده علوم جغرافیایی و علوم انسانی، ریاست کمیسیون موارد خاص در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاور عالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرعامل شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، مدیر مسئول و سردبیری مجلات علمی و پژوهشی، نویسنده ۱۰ کتاب و مقالات متعدد علمی و پژوهشی داخلی و خارجی، محقق و پژوهشگر برتر کشوری در چندین سال را در کارنامه فعالیت‌های اجرایی و علمی خود دارد.