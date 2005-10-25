نوازندگان فلامنكوي اسپانيا به ايران مي آيند

به گزارش خبرنگار موسيقي " مهر"، اين برنامه به همت سفارت اسپانيا قرار است برگزار شود و با عنوان كنسرت فلامنكو مدرن اسپانيايي در روزهاي هشتم و نهم آذ رماه در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت.

در اين كنسرت دو نفر گيتار و يك نفر پركاشن خواهند نواخت . اين برنامه ساعت نه شب آغاز مي شود ، اما هنوز سفارت اسپانيا به طور رسمي نام نوازندگان اين اجرا را ذكر نكرده است .

لازم به ذكر است كه چندي پيش نيز كنسرت فلامنكويي از سوي سفارت اسپانيا برگزار شد كه مورد استقبال قرار گرفت . سفارت اسپانيا به دليل استقبال خوبي كه از اين اجراها شده است ، به ادامه برگزاري اين كنسرتها در ايران تمايلي جدي نشان داده است.

قرار است كه اين سفارت خانه برنامه هاي ماه هاي آينده خود را در زمينه اجراي موسيقي به زودي به مركز موسيقي ارائه كند.