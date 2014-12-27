شش میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کارگر صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: یکی از برنامه های امداد در ارائه خدمات کمک به تشکیل خانواده در خانواده های مددجو است تا فرزندان این خانواده ها با تشکیل خانواده جدید، زندگی جدید و پر برکتی را آغاز کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین اضافه کرد: در همین راستا طی شش ماهه نخست سال جاری ۴۶۰ مورد کمک برای جهیزیه دختران تحت حمایت انجام شده، هدیه ازدواج پسران تحت حمایت و کمک هزینه ازدواج مجدد بانوان به مبلغ شش میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال به مددجویان پرداخت شده است .

وی افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری ۲۵۰ جهیزیه برای دختران تحت حمایت تأمین شده است که برای این منظور چهار میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال هزینه شده است.

کارگر یادآورشد: هدیه ازدواج پسران تحت حمایت ۱۶۸مورد با هزینه ۸۴۰ میلیون ریالی بوده که ۱۰۵ مورد از محل درآمد کمک های موردیو پنج مورد از محل جمع آوری زکات بوده، همچنین ۲۵ مورد کمک به ازدواج مجدد بانوان تحت حمایت با هزینه ۵۰۰ میلیون ریال انجام شده که ۱۵ مورد از محل کمک های موردی بوده است.