برگزیده عکس های خبری ۶ دی ۹۳

دو قایق ماهیگیری خارجی به جرم ماهیگیری غیر قانونی توسط نیروی دریایی «اندونزی» مورد حمله قرار گرفتند.

اوباما در حال سخنرانی در میان سربازان و خانواده های آنان در روز کریسمس؛ او که به همراه خانواده اش برای تعطیلات به جزیره «هاوایی» رفته بودند در طول سفر خود از پایگاه نیروی دریای هاوایی دیدن می کند.

مردم چین از حجم یخی که به شکل قصر ساخته شده بازدید می کنند. یخ ها با نور های رنگی زیبایی نور پردازی شده و فضای بی نظیری به وجود آورده است.

عکس زیبایی که در «فرانسه» گرفته شده است. خط کمرنگ بالای تصویر، مسیر حرکت ایستگاه فضایی بین المللی را نشان می دهد. دو خطی که به صورت افقی در تصویر افتاده اند دو هواپیمای مسافربری هستن که در آسمان پرواز میکنند.

مردم انگلیس در مجموعه پیش از تاریخی «استون هنج» گرد هم آمده اند. در این تصویر زنی در بین دو تخته سنگ ایستاده و چشمان خود را بسته است.

مردم به مناسبت یادبود دهمین سالگرد حادثه سونامی اقیانوس هند در مقابل یادمانی که به همین مناسبت بنا شده ایستاده اند. نام قربانیان این حادثه بین کاشیکاری ها نوشته شده است.

کودکی تحت درمان بیماری سرطان، بیمارستانی در «شنیانگ» «چین»

ثبت تصویر طوفان خورشیدی ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴؛ توسط رصدخانه ناسا

پسر روسی روی برف های «میدان سرخ» «مسکو» بازی می کند. کلیسای جامع سنت باسیل در پس زمینه تصویر دیده می شود.

میهمانان یک جشن عروسی در «نیجریه»، که با لباس هایی هماهنگ در مراسم حاضر شده اند.