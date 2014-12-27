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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

علی کفاشیان:

فوتبال سال خوبی را پشت سرگذاشت/ توضیح در مورد مجمع فوق‌العاده

فوتبال سال خوبی را پشت سرگذاشت/ توضیح در مورد مجمع فوق‌العاده

رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد با زحمات اعضای مجمع، فوتبال سال خوبی را پشت سرگذاشت. وی همچنین گفت: باید برنامه‌های خود را به خوبی پیش ببریم و کمبودها را رفع تا خواسته مردم را پاسخ دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که صبح امروز شنبه در آکامی ملی المپیک برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: زحمات اعضای مجمع در طول سال گذشته در حوزه فوتبال و در بخش باشگاه‌ها، هیات‌ها و سازمان لیگ و سایر ارگان‌ها دست به دست هم داد تا سال خوبی را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: رقبای زیادی را در سطح آسیا و جهان داریم. برنامه‌ریزی‌های زیادی را انجام داده‌ایم تا فوتبال موفق باشد. به خاطر علاقه و توقعی که مردم و مسئولان از فوتبال دارند، باید برنامه‌های خود را به خوبی پیش ببریم و کمبودها را رفع تا خواسته مردم را پاسخ دهیم.

رئیس فدراسیون در ادامه بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی، باشگاه‌ها و سازمان لیگ تلاش کردند تا در برنامه‌های خود را در بخش مسابقات پیش ببرند.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به درخواست هیات رئیسه، برگزاری جلسه فوق‌العاده به منظور تعیین بازرسان مستقل سال مالی 92-93 که در مجمع قبلی به دلیل طرح موضوعات مختلف و طولانی شدن مباحث، مغفول مانده بود.

در ادامه جلسه کفاشیان گزارش کاملی از روند فعالیت‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف، کمیته‌های فدراسیون و تیم‌های ملی را ارائه کرد.

کد مطلب 2449809

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