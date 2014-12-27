به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که صبح امروز شنبه در آکامی ملی المپیک برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: زحمات اعضای مجمع در طول سال گذشته در حوزه فوتبال و در بخش باشگاهها، هیاتها و سازمان لیگ و سایر ارگانها دست به دست هم داد تا سال خوبی را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: رقبای زیادی را در سطح آسیا و جهان داریم. برنامهریزیهای زیادی را انجام دادهایم تا فوتبال موفق باشد. به خاطر علاقه و توقعی که مردم و مسئولان از فوتبال دارند، باید برنامههای خود را به خوبی پیش ببریم و کمبودها را رفع تا خواسته مردم را پاسخ دهیم.
رئیس فدراسیون در ادامه بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی، باشگاهها و سازمان لیگ تلاش کردند تا در برنامههای خود را در بخش مسابقات پیش ببرند.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به درخواست هیات رئیسه، برگزاری جلسه فوقالعاده به منظور تعیین بازرسان مستقل سال مالی 92-93 که در مجمع قبلی به دلیل طرح موضوعات مختلف و طولانی شدن مباحث، مغفول مانده بود.
در ادامه جلسه کفاشیان گزارش کاملی از روند فعالیتهای صورت گرفته در بخشهای مختلف، کمیتههای فدراسیون و تیمهای ملی را ارائه کرد.
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