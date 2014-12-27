برای مبارزه هدفمند با قاچاق کالا داشتن اطلاعات کامل و جامع نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره صبح شنبه در جلسه برنامه و طرح های علمی مبارزه با قاچاق سوخت و کالا جهت رویارویی کمتر با مردم و برخورد با سرشاخه های قاچاق که در استان برگزار شد، در خصوص طرح های علمی پیاده شده در شناسایی مجاری ورود قاچاق به استان و شبکه توزیع گفت: پایه هر مبارزه هدفمند و صحیح داشتن اطلاعات کامل و جامع است که این یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی جهت افزایش رضایت مندی مردم و مبارزه صحیح با قاچاق بلاخص سوخت است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی افزود: این برنامه ها که با تلاش علمی نیروی انتظامی صورت گرفته بدون شک ارزشمند است و تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد.

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس گفت: مبارزه با قاچاق یک حرکت ارزشمند است چون این یکی از نگرانی های مشترک و دو طرفه است. منفعت قاچاق عاید یک عده خاص است و از طرفی نگرانی و مشکلات آن دامن گیر همه مردم است لذا حرکت بر اساس یک طرح علمی احساس می شود.

جراره در ادامه گفت: وقتی بنا بر مبارزه و استفاده از قوای قهریه باشد ممکن است آسیب هایی ایجاد شود که با ضربه به جامعه و اعتماد مردم، باعث آسیب به نظام و انقلاب شود که با ایجاد بدبینی تاثیر منفی آن قابل جبران نیست.

وی ضمن تشکر از ایجاد قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا با محوریت فرماندکی کل نیروی انتظامی افزود: ایجاد قرارگاه قاچاق کالا که زیر نظر فرماندهی نیروی انتظامی کشور از اقدامات خوب و صحیح برای مبارزه با قاچاق است. این قرارگاه داری محاسن زیادی است که از مهمترین آنها مشاهده سختی ها و کاستی های لجستیک موجود در راه مبارزه است که می توان از کمک مستقیم فکری و مالی فرماندهی کل نسبت به هموار کردن مسیر از ایشان کمک گرفت.

وی در خصوص مبارزه مستقیم با قاچاق گفت: علاوه بر پیشگیری باید در بحث مبارزه هم ما به گونه ای پیش برویم که با مردم جهت مبارزه رو در رو قرار نگیریم و مبارزه را به نقاطی ببریم که کمترین آسیب برای مردم داشته باشد. از طرفی اگر قاچاقچی به مبارزه مسلحانه روی آورد این حق دفاع برای نظام و نیروی انتظامی محفوظ است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی ضمن گرامی داشت حماسه نه دی ماه و تبریک به مناسبت فرا رسیدن این روز گفت: ما امروز در آستانه روز نه دی که حماسه ای دیگر در انقلاب اسلامی بود، هستیم و مطمعنا این حماسه توسط مردم خلق شد پس نباید در مبارزه با قاچاق این مردم که ولی نعمتان ما هستند آزرده خاطر و رنجیده شوند.

وی با اشاره به تلاش های شبانه روزی تمام مجموعه نیروی انتظامی در کشور و استان گفت: من به شخصه همیشه از زحمات صادقانه و خالصانه تمام پرسنل نیروی انتظامی تشکر کرده و می کنم و این را وظیفه خود می دانم. همچنین مردم نیز همیشه از تلاش های خالطانه مجموعه نیروی انتظامی تشکر می کنند. امید است با برخورد صحیح و شایسته این زحمات در ذهن همه مردم ماندگار گردد تا تکمیل کننده زحمات نیروی انتظامی باشد.

در ابتدای جلسه سردار یگانه ضمن تشریح برنامه های علمی و عملی جهت شناسایی نیاز استان به نفت گاز و راه های ورودی آن به شبکه قاچاق نتایج یک طرح تحقیقاتی را ارائه کردند.

وی با اشاره به میزان حداکثر ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار لیتر قاچاق نفت گاز در روز، نسبت به برخی تحلیل های ۱۰ میلیون لیتر در روز اعتراض نموده و گفت ارائه این آمار ها هم عملکرد ما را نسبت به مبارزه با قاچاق کمرنگ کرده و هم نگاه به استان جهت مبارزه را تحت شعاع قرار می دهد.