خبرگزاری «فارس» نوشت: سالار عقیلی یک از خوانندگان جوان موسیقی سنتی است که برخلاف بسیاری از همکارانش که در زمینه موسیقی سنتی ایرانی فعالیت میکنند، در بین توده مردم جا افتاده است و طرفدارانی از طیفهای گوناگون اجتماع دارد.
* عقیلی: آلبوم «فصل عاشقانه» خوشبختانه اقبال عمومی خیلی خوبی داشت. در طول ۲ هفته «فصل عاشقی» فروش بالایی داشت و شرکت آوای هنر و آقای جلیلپور هم خیلی خوب کار کردند و پخششان بسیار خوب بود. این اولین کار من بود که بصورت پخش وَلِتی بود و خودم به رغم اینکه فکر می کردم پخش وَلِتی خوب نیست اما خیلی راضی بودم و بعد فهمیدم که شاید مردم وقت نداشته باشند که شهرکتاب یا نوارفروشی مراجعه کنند. بارها شده که عجله داشتم و نیاز به سیدی خودم داشتم و مجبور بودم که بهدنبال یک سیدی فروشی معتبر بگردم و درنهایت هم نتوانستم پیدا کنم و دستخالی رفتهام. اما دسترسی آسانی به cd خودم دارم. البته هم به صورت وَلِتی و هم به صورت شیشهای کار کردیم. از آنجا که ممکن است ماندگاری وَلِتی کم باشد و ۶ ماه دیگر آن اثر را در بازار پیدا نکنید و تنها در یکی، دو ماه اول در بازار موجود باشد ولی با صحبتی که آقای جلیلپور، رئیس شرکت آوای هنر داشتیم، عنوان کردم که در صورت امکان به دلیل ماندگاری اثر، شیشهای را بیشتر تولید کنید و ایشان هم قبول کردند.
*عقیلی: همه نمیتوانند ۱۲۰هزار تومان پول بلیت برج میلاد را بپردازند. مثلا کارمندی که ماهانه ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار تومان حقوق میگیرد و به سالار عقیلی هم علاقهمند است با خانواده ۴، ۵ نفری خود و بلیت ۱۲۰هزار تومانی چطور میتواند ۶۰۰هزار تومان هزینه بلیت را تامین کند؟ این دوسوم حقوق ماهانه این کارمند است. چه اشکالی دارد که وقتی به من علاقهمند است مرا از تلویزیون مرا ببیند؟ من دوست دارم که خواننده مردمی باشم و همیشه بتوانم به مردمم و وطنم خدمت کنم و از صمیم قلب میخوانم که همه جان و تنم، وطنم ، وطنم
* عقیلی: نقد نباید به هیچ عنوان شخصی شود؛ اگر کسی نقدی هم میکند، باید شایستگی نقد کردن را داشته باشد. استادانی در حال حاضر هستند که به همه زوایا و بحثهای تخصصی موسیقی واقفند. آنها باید یک اثر موسیقایی را نقد کنند. اگر اثری هم در سلیقه شخصی فردی نیست نباید به آن توهین شود. بر فرض این که شخصی از اثری هم خوشش نیامد، میتواند آن اثر را گوش نکند و حق توهین ندارد. سالار عقیلی طرفدارهای خودش را دارد و هنرمند دیگری هم طرفداران خودش را. اگر شما طرفدار آن هنرمند هستید نباید به سالار عقیلی توهین بکنید.
* عقیلی: خیلیها میدانند که تولید آلبوم در کشور ما چه مشقاتی دارد. یک آلبوم که میخواهد تولید شود حداقل چیزی حدود ۳ تا ۴ ماه ضبط آن به طول میانجامد. بعد از این مرحله باید به دنبال شرکتی برای انتشار آن گشت که ۲ ماه هم صرف انجام این کار میشود و در آخر هم ۳ تا ۴ ماه طول میکشد تا اثر از دفتر موسیقی مجوز بگیرد و کارهای مربوط به تکثیر آن انجام شود. در کل چیزی حدود ۸ ماه زمان صرف تولید و عرضه یک آلبوم میشود. کار ما موسیقی است؛ ما نمیتوانیم که وقتی یک اثری را ضبط کردیم، ۸ ماه بیکار در خانه بنشینیم. به خاطر همین میرویم و کار بعدی را آغاز میکنیم و ضبط اثر دیگری را شروع میکنیم. جال اثری که قرار بوده منتشر شود، مجوزش به مشکل برمیخورد و چند ماهی زمان عرضه آن متوقف میشود. این در حالی است که کاری که تازه ضبط شده مشکلی پیدا نمیکند و بلافاصله عرضه میشود و این دو اثر با هم روانه بازار میشوند. آن وقت همه میگویند که سالار عقیلی پرکار است.
* عقیلی: متاسفانه هنرمندان ما فقط در مجالس ترحیم همدیگر را میبینند. هیچ وقت از خوانندگان خواسته نشد که بیایند و در کنار هم صنف رسمی خوانندگان را راهاندازی کنند. متاسفانه همه در برابر هم موضعگیری میکنند.
* عقیلی: من همین جا اعلام میکنم که چند سال دیگر خوانندگی را به کل کنار خواهم گذاشت و خودم را بازنشسته خواهم کرد و میروم دنبال حرفه دیگری. دیگر از حرف و حدیثها خسته شدهام.
* عقیلی: من هیچوقت اجازه نمیدهم در کاری که میخواهم بخوانم از قبیل سازهای الکترونیک به صورت وضوح و روشن وجود داشته باشد. چندی پیش قراردادی برای کاری بستم که در آن گیتار داشت و شرط گذاشتم که اگر گیتار را حذف میکنید، من میخوانم. نه اینکه بخواهم خدای ناکرده به گیتاریستها توهین کنم اما براساس تفکرم پیش میروم و پیشنهاد دادم به جای گیتار، عود بگذارند که همان لطافت و همان صدا را حدودا داشته باشد.
* عقیلی: سعی میکنم هیچ وقت از دایره موسیقی سنتی خارج نشوم، ولی در برخی جاها هم از دست آدم درمیرود! ارکستر بزرگی با آقای مجید انتظامی، سمفونی کارون را که خواندم خیلی کار بزرگی بود و به آقای مجید انتظامی به خاطر ساخت سمفونی کارون تبریک می گویم. در آن کار، درامز داشت ولی به خاطر فضای کار مجبور بودند چراکه ۱۲۰ نفر روی صحنه حضور داشتند ولی اینکه بخواهد خیلی واضح باشد و برحول محور سازهای غربی بچرخد را نمیپسندم.
* عقیلی: در بازسازی یک قطعه یک اثر را شما دوباره درست میکند مانند یک خانه قدیم که کهنه شده و باید آن را دوباره بازسازی کنید و میایید و کمی از هنر خودتان را هم به آن اضافه می کنید. من شاید دو قطعه را بازسازی کردهام. قطعه اول خوشه چین کار استاد روح الله خالقی بود و قطعه دیگری هم فکر میکنم کار «امید دل» به آهنگسازی پرویز یاحقی بود. بقیه آثار که من در آلبومی مثل «مایه ناز» خواندم شاید یک بار هم شنیده نشده باشد. ما در واقع خواستهایم که یک سری از این کارها را به مخاطبان جوانتر بشناسانیم. در کار جدیدمان نیز قرار چند کار قدیمی را بازسازی کنیم. دلیل آن هم این است که این آثار را بیشتر معرفی کنیم. چرا که وقتی این کار را انجام ندهیم این آثار به فراموشی سپرده میشود. ما این آثار را با کیفیت عالی و بدون دخل و تصرف عرضه میکنیم و به جوانها معرفی میکنیم
* شریعت زاده: جوان های الان هم که طرفدار سالار عقیلی هستند با شنیدن تصنیفی از عقیلی کنجکاو میشوند و میروند و اصل اثر پیدا میکنند. و از طریق سالار عقیلی دوباره صدای تاج اصفهانی هم شنیده میشود. مثلا وقتی خوشه چین بازسازی شد. دوباره دیدیم که صدا و سیما این اثر با صدای استاد بنان پخش میکند.
* عقیلی: در اواخر عمر استاد پرویز مشکاتیان بنا بود با ایشان کار کنیم. من از طریق نوید دهقان به ایشان معرفی شدم. به منزل ایشان هم رفتیم که قرار بود کاری بکنیم و اما متاسفانه من همیشه نسبت به این موضوع افسوس خوردهام. با مرحوم محمد رضا لطفی هم خیلی دوست داشتم کار کنم. و استاد حسین علیزاده با ایشان هم دوست دارم کار بکنم. استاد علیزاده را خدا انشاالله که حفظشان کند. امیدوارم روزی لیاقت این را داشته باشم که روزی با ایشان کار بکنم.
* عقیلی: سه پیشنهاد بازیگری در فیلم داشتم ولی قبول نکردم چراکه ترسیدم به کار خوانندگیام آسیب بزند. چراکه اعتقاد دارم خواننده نباید بازیگر شود و بازیگر هم نباید خواننده شود. متاسفانه برخی دوستان ندانسته این کار را میکنند و توصیهام به آنها این است که این کار را انجام ندهند. بازیگران همان بازیگری را انجام دهند دستمزد بیشتری از خوانندگی هم خواهند داشت.
* شریعت زاده: سعی میکنم همه کارهای بیرون و داخل منزل را با هم انجام دهم که نه از همسرم به عنوان اینکه شوهرم است کوتاهی در زمینه خانهداری و همسرداری من احساس کند و نه پسرم کمبودی از جهت مادر بودن من احساس کند. به تمامی تکالیف مدرسه ماهور خودم به شخصه رسیدگی میکنم. پسر من کلاس موسیقی میرود و بر تمام تمرینات موسیقی هر روز نظارت دارم. هیچوقت نیست که در خانه ما غذا از بیرون تهیه شود و همیشه خودم آشپزی میکنم. در عین حال تمام کارهای حرفهای در زمینه پذیرش هنرجویان پیانو که هفتهای دوبار است را انجام میدهم. این روزها درحال تمرین سیدی «مایه ناز۲» با آقای عقیلی که پیانو و آواز است، هستیم و برایش وقت میگذاریم که به زودی به مرحله ضبط برسد. سعی میکنم به همه این کارها برسم. البته وقتی بحث سفر و کنسرتهای شهرستان پیش میآید خصوصا اکنون که پسرم کلاس اول دبستان است، خودش را با شرایط وقف میدهد و البته مادربزرگها هم در این زمینه کمک میکنند و تقسیم کار میشود و نزد آنها میماند.
* شریعتزاده: آقای عقیلی کلا آدم گرفتاری هستند. اما در شش هفت ماه اخیر برای آخر هفتههایشان هیچ برنامهای نمیگذارند و این وقت را به خانوادهشان و به ویژه به پسرمان اختصاص میدهند. پسرمان در طول هفته مدام میگوید که کاش پدر من خواننده نبود از خود او هم وقتی راجع به شغل آیندهاش میپرسیم میگوید که به هیچ وجه نمیخواهد خواننده باشد. چرا که به قول خودش وقتی بزرگ میشوم نمیخواهم همه دوروبرم جمع شوند و عکس بگیرند و بچهام ناراحت میشود. در واقع زبان حال خودش را مطرح میکند. بارها به مادربزرگهایش گله کرده که من پدرم را نمیبینم به همین خاطر هم ایشان در این چند ماه تصمیم گرفتند که ۳ روزه پایانی هفته را فقط به ماهور اختصاص بدهند.
* عقیلی: آثار استاد بنان را همواره گوش میکنم. کارهای علیرضا قربانی را هم دوست دارم. وقت زیادی برای گوش دادن به آلبومهای موسیقی را ندارم و معمولا در ماشین موسیقی گوش میکنم.
نظر شما