هزینه سفر ریلی از هشتگرد به تهران ۱۰۰۰ تومان است/سفر یک ساعته تا تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد راشدی صبح امروز در آیین آغاز مسافرگیری از ایستگاه راه آهن هشتگرد با اشاره به ترافیک روزانه آزادراه قزوین - تهران اظهار داشت: راه اندازی این خط و جابجایی مسافران از طریق این خط ریلی تاثیر به سزایی در کاهش ترافیک اتوبان پرتردد قزوین_ کرج- تهران خواهد داشت.

وی گفت: در مرحله نخست، روزانه سه سرویس این قطار در مسیر هشتگرد- تهران به صورت رفت و برگشت، صبح و بعد از ظهر به مردم عزیز این شهرستان سرویس خواهد داد.

راشدی افزود: برای تشویق بیشتر شهروندان به استفاده از قطار و خطوط ریلی و برای کاهش حوادث جاده ای، هزینه بلیط این قطار را همان هزینه تهران- کرج پیش بینی کرده ایم که مبلغ هزار تومان است و برای هشتگرد و کرج افزایشی در نظر نگرفته ایم که امیدواریم با استمرار حمایت مسئولان محلی که تاکنون از این طرح داشته اند، شهروندان نیز از این خط استقبال کنند.

مشاور مدیرعامل راه آهن در امور مسافربری اظهار امیدواری کرد در آینده تعداد این قطارها را افزایش دهیم.

وی همچنین زمان طی این مسیر از کرج را حدود ۴۵ دقیقه و از هشتگرد به تهران را یک ساعت تخمین زد.

استقرار ایستگاه هشتگرد- تهران از مهمترین خدمات سال جاری بود

ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار ساوجبلاغ نیز در این مراسم گفت: قرار است قطار به صورت روزانه هشت بار در ایستگاههای تهران –کرج- هشتگرد و بالعکس توقف داشته باشد تا نسبت به انتقال مسافرین اقدام کند.



وی با اشاره به اینکه مسافران می توانند بلیت این قطار را از ایستگاه هشتگردخریداری کنند، افزود: حرکت قطارها از ایستگاه راه آهن هشتگرد هر روز از ساعت ۴۵/۵ دقیقه و ۴۵/۶ و ۴۵/۸ و ۱۷ و برگشت از ایستگاه راه آهن تهران ۴۵/۷ و ۳۰/۱۵ و ۳۰/۱۶ و ۱۹ تعیین شده است.



محمد تقی ناطقی امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ نیز ضمن قدردانی از خدمات مسئولان، استقرار ایستگاه هشتگرد –تهران را یکی از مهمترین خدمات در سال جاری اعلام کرد.