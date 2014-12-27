سهم ۵۲ درصدی گروه فولاد مبارکه اصفهان از توليد محصولات فولادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان تولید محصولات فولادی در واحدهای فولادسازی طی ۸ ماهه نخست امسال به ۸ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۸۷ تن رسید که ۵۲ درصد از اين محصولات در گروه شرکت فولادمبارکه اصفهان (فولاد مبارکه، فولاد سازي و نورد پيوسته سبا و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياري) توليد شده است.

بیشترین محصول تولیدشده در این مدت «ورق گرم» بوده که با حجم ۴ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۳۷ تن، نزدیک به ۵۴ درصد از کل محصولات فولادی ایران در این مدت را تشکیل داده است. «میلگرد» با یک میلیون و ۷۶۵ هزار و ۹۳۸ تن، نزديک به ۲۲ درصد از کل محصولات فولادی و «تیرآهن» با ۸۹۷ هزار و ۳۳۱ تن نزدیک به ۱۱ درصد از کل محصولات فولادی در هشت‌ماهه نخست امسال، در رده‌های بعدی قرار داشتند.

بنا بر اين گزارش دو کارخانه «فولاد مبارکه» و «ذوب‌آهن اصفهان» در مجموع بيش از دوسوم (۷۴درصد) محصولات فولادی کشور در این مدت را تولید کرده‌اند که از اين ميزان با احتساب توليدات شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختياري ۵۲ درصد از کل اين ميزان توليد شده در گروه فولاد مبارکه و ۲۱.۷ درصد دیگر در ذوب‌آهن اصفهان به دست آمده است.

صرفه‌جويي در مصرف آب با بهینه‌ سازی‌سیستم‌ خنک‌کننده درآزمایشگاه‌ فولادسازی‌

همچنین، حسن احمدي رييس آزمايشگاه فولاد سازي شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: همه روزه به منظور تعیین کیفیت شیمیایی ذوب از واحدهای مختلف فولادسازی، مجموعاً حدود ۵۰۰ نمونه جهت آنالیز شیمیایی کوانتومتری به آزمایشگاه فولادسازی ارسال می‌گردد، آماده‌سازی این نمونه‌ها قبل از آنالیز، بوسیله دستگاه پالیش‌نواری اتوماتیک Herzog HBF۴۰۰۰صورت می‌گیرد. در این دستگاه، بوسیله صفحات سنباده از جنس اکسید زیرکونیم، اکسیدهای سطحی نمونه ، برداشته شده و آماده آنالیز شیمیایی می‌گردد . درطی این فرآیند نمونه بشدت داغ می‌شود و به منظور خنک‌کاری آن حدود ۱۵ ثانیه بوسیله آب خنک می‌شود که جریان مداوم آب در محفظه این دستگاه، علاوه بر اینکه سبب هدر رفت میزان زیادی آب می‌شد، موجب فرسودگی تدریجی دستگاه و همچنین ایجاد مشکلات ایمنی می‌گرديد.

رييس آزمايشگاه فولادسازي در ادامه اظهار داشت: اين موضوع باعث شد تا طرح پیشنهادی آقای‌صالح نصوحی يکي از پرسنل آزمایشگاه فولادسازی، سیستم خنک‌کننده از روش غوطه‌وریِ نمونه و پاشش‌آب ، به‌روش اسپری و خنک‌سازیِ با آب و هوا تغییر یابد. در این طرح برآن شدیم تا با بهینه‌سازی سیستم خنک‌کاری‌دستگاه ازمشکلات‌ فوق جلوگیری شود، بدین‌منظور با تهیه یک مخزن کوچک‌آب، یک شیر برقی هوای فشرده و طراحی یک افشانک مخصوص با اعمال فرمان خنک‌کاری، شیر برقی فعال شده و با کمترین میزان ممکن آب، خنک می‌شود.

وي در بيان مزایای ناشی از اجراي این طرح گفت: با اجراي اين طرح میزان مصرف آب از حدود ۶۰۰ لیتر در روز به ۵/۱ ليتر کاهش يافت، يعني حدود ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ ليتر صرفه جويي ساليانه، کاهش خرابی دستگاه و افزایش زمان آماده بکاری تجهیز، کاهش مشکلات ایمنی ناشی از سرریز آب در دستگاه و نهايتاً بهبود محیط کار.