حمله به پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالی مایه تاسف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به یک پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالی اعلام کرد که اقدامات شبه نظامیان الشباب علیه این پایگاه نظامی نیروهای اتحادیه آفریقا مایه تاسف است.

شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه با اشاره به اینکه در حمله شبه‌ نظامیان الشباب به پرسنل سازمان ملل هیچ آسیبی وارد نشده است، حمایت خود را از تمام بازیگران حامی اقدامات در مسیر صلح و ثبات در سومالی اعلام کرد.

این بیانیه درحالی صادر می شود که سازمان شفافیت بین الملل در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص فساد جهانی در 175 کشور جهان پرداخته و گزارش داده است سومالی در صدر فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.