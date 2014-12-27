  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۶ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

شورای امنیت سازمان ملل:

حمله به پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالی مایه تاسف است

حمله به پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالی مایه تاسف است

شورای امنیت سازمان ملل حمله به پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالی را مایه تاسف خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله به یک پایگاه اتحادیه آفریقا در سومالی اعلام کرد که اقدامات شبه نظامیان الشباب علیه این پایگاه نظامی نیروهای اتحادیه آفریقا مایه تاسف است.

شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه با اشاره به اینکه در حمله شبه‌ نظامیان الشباب به پرسنل سازمان ملل هیچ آسیبی وارد نشده است، حمایت خود را از تمام بازیگران حامی اقدامات در مسیر صلح و ثبات در سومالی اعلام کرد.

این بیانیه درحالی صادر می شود که سازمان شفافیت بین الملل در جدیدترین گزارش خود به بررسی شاخص فساد جهانی در 175 کشور جهان پرداخته و گزارش داده است سومالی در صدر فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.

کد مطلب 2449842

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها