بيمه طيور قانوني مي شود// اجرايي شدن طرح مقابله با آنفولانزاي مرغي مشروط به تامين اعتبار از سوي سازمان مديريت است

قربانعلي خمسه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به دقيق بودن خسارت برآورد شده درمورد اجراي طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي افزود: صندوق بيمه محصولات كشاورزي مطابق اعلام سازمان دامپزشكي كشور مبني بر 30 درصد خسارت وارده در صو رت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي در كشور ، مبلغ 148 ميليارد تومان را براي اجراي طرح مقابله با اين بيماري برآورد كرده است .

وي با تاكيد بر دقيق و كارشناسي بودن رقم برآورد شده براي اجراي طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي گفت: براساس محاسبات انجام شده رقم برآورد شده حاصل حق بيمه و تعداد احتمالي خسارت وارده است بطوريكه خسارت وارده مطابق هزينه توليد (قيمت طيور) و ساير موجودي ها ( بذر، سموم و كود) محاسبه شده است .

خمسه با اشاره به آمادگي صندوق بيمه براي اجرايي شدن طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي افزود: براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر قانوني شدن بيمه طيور و حذف كانون هاي بيماري زا و ابلاغ آن به وزير جهاد كشاورزي ، در حال حاضر اين قانون در اختيار هيات دولت قرار گرفته و صندوق بيمه محصولات كشاورزي آمادگي لازم را براي اجراي اين طرح درصورت تصويب در هيات دولت را دارد .

وي خواستار پرداخت سهم دولت براي اجراي طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي شد و تصريح كرد: در صورت پرداخت سهم دولت براي اجراي طرح مبارزه با بيماري آنفولانزاي مرغي (148 ميليارد تومان ) صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز آمادگي لازم را براي اجراي طرح از محل تعرفه را دارد .

خمسه اظهار داشت: اين درحالي است كه هم اكنون دولت حدود 220 ميليارد تومان به صندوق بيمه بدهكار است وعلي رغم خواست وزارت جهاد كشاورزي و دولت مبني بر گسترش فعاليتهاي صندوق بيمه محصولات كشاورزي ولي فعاليت ساير سازمانها براي گسترش فعاليتهاي اين صندوق افزايش نيافته است .

وي با اشاره به عدم تامين مبلغ لازم از سوي دولت براي اجراي طرح مبارزه با بيماري آنفولانزاي مرغي دردو سال گذشته تاكيد كرد: درسال 82 وعلي رغم هشدارمسوولان مبني بر آمادگي لازم درصورت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي و تخصيص اعتباري معادل 89 ميليارد تومان اما اين رقم از سوي دولت تامين نشد .

خمسه اظهار داشت: اين درحالي است كه خوشبختانه در سال 82 هيچ موردي از آنفولانزاي مرغي دركشور مشاهده نشد .