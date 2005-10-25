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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۴۲

عضو هيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي در گفت و گو با "مهر":

بيمه طيور قانوني مي شود// اجرايي شدن طرح مقابله با آنفولانزاي مرغي مشروط به تامين اعتبار از سوي سازمان مديريت است

بيمه طيور قانوني مي شود// اجرايي شدن طرح مقابله با آنفولانزاي مرغي مشروط به تامين اعتبار از سوي سازمان مديريت است

عضو هيات مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي گفت: در صورت تامين 148 ميليارد تومان اعتبارلازم از سوي سازمان مديريت ، طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي اجرايي مي شود .

قربانعلي خمسه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به دقيق بودن خسارت برآورد شده درمورد اجراي طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي افزود: صندوق بيمه محصولات كشاورزي مطابق اعلام سازمان دامپزشكي كشور مبني بر 30 درصد خسارت وارده در صو رت شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي در كشور ،  مبلغ 148 ميليارد تومان را براي اجراي طرح مقابله با اين بيماري برآورد كرده است .

وي با تاكيد بر دقيق و كارشناسي بودن رقم برآورد شده براي اجراي طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي گفت: براساس محاسبات انجام شده رقم برآورد شده حاصل حق بيمه و تعداد احتمالي خسارت وارده است بطوريكه خسارت وارده مطابق هزينه توليد (قيمت طيور) و ساير موجودي ها ( بذر، سموم و كود) محاسبه شده است  .

خمسه با اشاره به آمادگي صندوق بيمه براي اجرايي شدن طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي افزود: براساس  مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر قانوني شدن  بيمه طيور و حذف كانون هاي بيماري زا  و ابلاغ آن به وزير جهاد كشاورزي  ، در حال حاضر اين قانون در اختيار هيات دولت قرار گرفته و صندوق بيمه محصولات كشاورزي آمادگي لازم را براي اجراي اين طرح درصورت تصويب در هيات دولت را دارد .

وي  خواستار پرداخت سهم دولت براي اجراي طرح مقابله با بيماري آنفولانزاي مرغي شد و تصريح كرد:  در صورت پرداخت سهم دولت براي اجراي طرح مبارزه  با بيماري آنفولانزاي مرغي (148 ميليارد تومان ) صندوق بيمه محصولات كشاورزي نيز آمادگي لازم را براي اجراي طرح  از محل تعرفه را دارد .

خمسه  اظهار داشت: اين درحالي است كه هم اكنون دولت حدود 220 ميليارد تومان به صندوق بيمه بدهكار است وعلي رغم خواست وزارت جهاد كشاورزي و دولت مبني بر گسترش فعاليتهاي صندوق بيمه محصولات كشاورزي ولي فعاليت  ساير سازمانها  براي گسترش فعاليتهاي اين  صندوق افزايش نيافته است .

وي با اشاره به عدم تامين مبلغ لازم از سوي دولت براي اجراي طرح مبارزه با بيماري آنفولانزاي مرغي دردو سال گذشته تاكيد كرد: درسال 82 وعلي رغم هشدارمسوولان مبني بر آمادگي لازم  درصورت  شيوع بيماري  آنفولانزاي مرغي  و تخصيص اعتباري معادل 89 ميليارد تومان  اما اين رقم از سوي دولت تامين نشد .

خمسه اظهار داشت: اين درحالي است كه خوشبختانه در سال 82  هيچ موردي از آنفولانزاي مرغي دركشور مشاهده نشد .

کد مطلب 244985

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