به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه این نمایشگاه با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و رؤسای اتحادیه‌های حوزه چاپ و بسته‌بندی در محل دائمی نمایشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم، سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد ضمن اشاره به برخی مشکلات اساسی صنعت چاپ، پیشنهاد تشکیل شورای عالی صنعت چاپ را که وزرای صنعت و فرهنگ و همچنین رؤسای کمیسیون های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نیز رؤسای اتحادیه های صنعت چاپ و بسته‌بندی در آن عضو باشند، ارائه کرد.

در آئین افتتاحیه نمایشگاه، همچنین علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به سهم کمتر از ۵ درصدی صنعت چاپ و بسته‌بندی کشورمان در بازار خاورمیانه از کم‌کاری وزارت ارشاد هم برای حمایت از این صنعت، انتقاد کرد.

او خطاب به صالحی گفت: بزرگترین کاری که شما در وزارتخانه تان برای حمایت از صنعت چاپ می کنید، این است که این مجموعه ها را برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌کنید. آیا وظیفه یک وزارتخانه در قبال یک بنگاه صنعت چاپ همین است؟ تسهیلات وزارت ارشاد را که می‌فرمایید به این صنعت داده می‌شود، بیان کنید که کجاست؟

در این مراسم، همچنین از ۵ پیشکسوت صنعت چاپ و بسته‌بندی شامل محمد کلاری، اسکندر خمسه‌پور، حسینعلی متین‌رضا، ایرج علی‌نقی و علیقلی حسنی اعظمی تجلیل شد.

بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته از امروز ۶ دی ماه تا ۹ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر است.

گزارش کامل آیین افتتاحیه این نمایشگاه، متعاقبا ارسال می‌شود.