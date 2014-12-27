پاسخ میرزاده به منتقدان رشد تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی که صبح امروز در واحد کرج برگزار شد، با اشاره به ویژگی های خاص این واحد گفت: مجاورت واحد کرج با صنایع مختلفی که در این استان وجود دارد، موقعیت بی نظیری را برای این واحد به وجود آورده تا بتواند تاثیر خود را در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این استان و حتی کشور افزایش دهد.

میرزاده افزود: تعداد اعضای هیأت علمی، دانشجویان و فضای 47 هکتاری منسجم این واحد، زمینه را برای توسعه این واحد و تبدیل شدن آن به واحد جامع سه ستاره فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد توسعه تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه آزاد اسلامی مورد نقد قرار می دهند، گفت: تمامی برنامه های اجرا شده در دانشگاه آزاد اسلامی مانند توسعه تحصیلات تکمیلی طبق اسناد بالادستی، برنامه پنج ساله، برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی که در سال 89 به تصویب هیأت امنا رسیده، به اجرا در می آید و افرادی که این برنامه ها را مورد نقد قرار می دهند، به نظر می رسد از اطلاعات کافی برخوردار نیستند.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به سیاست های علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری افزود: برای شتاب رشد علمی در کشور راهی جز توسعه تحصیلات تکمیلی وجود ندارد، همچنین باید به این موضوع توجه شود که توسعه تحصیلات تکمیلی مانع از خروج سرمایه های مادی و انسانی از کشور است.

میرزاده در ادامه به ارائه آماری درباره متقاضیان ورود به تحصیلات تکمیلی پرداخت و گفت: در سال 93، 340هزار نفر متقاضی دوره دکتری بودند که از این میان تنها 8درصد توسط دانشگاههای دولتی و آزاد جذب شده اند. با وجود افزایش ظرفیتی که در پذیرش متقاضیان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی به وجود آمد اما همچنان نتوانستیم به این تقاضای بزرگ فرهنگی، علمی و اجتماعی پاسخ مناسبی بدهیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه خروج هریک از این افراد از کشور برای تحصیل، خسارت های بسیاری به اقتصاد کشور وارد می کند، اظهار داشت: در مورد دوره کارشناسی ارشد نیز با چنین وضعیتی روبرو هستیم. از حدود یک میلیون متقاضی ورود به این دوره، تنها 26درصد (12درصد توسط دانشگاههای دولتی و 14درصد توسط دانشگاه آزاد اسلامی) را جذب کردیم. ما نمی توانیم نسبت به این تقاضای بزرگ اجتماعی بی تفاوت باشیم. وضعیت متقاضیان ورود به دوره تحصیلات تکمیلی مشابه متقاضیان ورود به دوره کارشناسی و کاردانی در ابتدای انقلاب است.

وی با تأکید بر اینکه برآوردها نشان می دهد تا 15 سال آینده همچنان تقاضای ورود به دوره تحصیلات تکمیلی پابرجاست، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی مسئول ایجاد اشتغال نیست. افرادی که نگران آینده کاری فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکترای این دانشگاه هستند، بگویند برای اشتغال دیپلمه ها تاکنون چه کرده اند؟

میرزاده افزود: یکی از بهترین راههای اشتغال زایی، توسعه شرکت های دانش بنیان است. به همین خاطر در نظر داریم تا پایان سال 96، 53 مرکز رشد را به 150 مرکز و 419 شرکت دانش بنیان را به 800 شرکت افزایش دهیم.

وی همچنین وجود 30درصد از دانشجویان واحد کرج در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: این یک شاخص بسیار خوب است که تقریباً یک سوم دانشجویان این واحد، در مقاطع تحصیلات تکمیلی در حال تحصیل هستند.