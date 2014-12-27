به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که در مجمع عادی سالانه فدراسیون فوتبال صحبت می کرد ضمن بیان این مطلب گفت: برخلاف آنچه که گفته می شود در این فصل هیچ‌کمکی به دو باشگاه استقلال و‌ پرسپولیس نکرده ایم و‌ تنها هزینه دو باشگاه را به ورزشگاه آزادی کمک کرده ایم.

وی یادآورشد: مشکل ما با این دو باشگاه بر سر تجهیزات الکترونیکی‌ است که این دو باشگاه حاضر نیستند هزینه این تجهیزات را بپردازند در حالی که ورزشگاه آزادی می گوید آنها باید هزینه را بپردازند.

تاج‌ در این باره گفت: البته من همفکر می کنم که نباید هزینه تجهیزات را باشگاهها بپردازند چرا که آنها مالک ورزشگاه نیستند. ما در شهرستانها نیز نباید هزینه تجهیزات را دریافت کنیم.

رئیس سازمان لیگ با اشاره به موضوع حق پخش تلویزیونی عنوان کرد: ما تاکنون ریالی از صدا و سیما دریافت نکرده ایم که به باشگاهها پرداخت کنیم. البته این هفته جلساتی داریم اما هنوز پولی در این فصل دریافت نشده است.