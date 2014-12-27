به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل شاهمرادی تصریح کرد: مسابقات ووشو دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور کشور سوم تا پنجم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اجرای برنامه گردشگری و بازدید از مناطق و اماکن تاریخی و جاذبههای گردشگری استان، برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و ورزشی، برگزاری کارگاه های علمی و فرهنگی و بازدید از گنبد تاریخی سلطانیه از جمله برنامههای در نظر گرفته شده برای این مسابقات است.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان زنجان یادآور شد: این مسابقات با همکاری اداره کل تربیت بدنی و معاونت فرهنگی و اجتماعی پیام نور برگزار میشود.
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