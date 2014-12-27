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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

درزنجان ؛

مسابقات قهرمانی ووشو دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور کشوربرگزار می شود

مسابقات قهرمانی ووشو دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور کشوربرگزار می شود

زنجان-مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان زنجان از برگزاری مسابقات قهرمانی ووشو دانشجویان پسر دانشگاه‌های پیام نور کشور به میزبانی استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  ابوالفضل شاهمرادی تصریح کرد: مسابقات ووشو دانشجویان پسر دانشگاه‌های پیام‌ نور کشور سوم تا پنجم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای برنامه گردشگری و بازدید از مناطق و اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان، برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی و ورزشی، برگزاری کارگاه های علمی و فرهنگی و بازدید از گنبد تاریخی سلطانیه از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این مسابقات است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان زنجان یادآور شد: این مسابقات با همکاری اداره کل تربیت بدنی و معاونت فرهنگی و اجتماعی پیام نور برگزار می‌شود.

کد مطلب 2449866

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