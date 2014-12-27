شکست توطئه 20 ساله در 9 دی/احتمال برگزاری همایش مشترک با پایداری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در نشست خبری با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائلی که برای هر گروه و جامعه جهت پیشبرد اهدافش مسئله وحدت است، اظهار داشت: وحدت یک مقوله عقلانی و منطقی برای هر جامعه است. هر جامعه بدون وحدت مسیر مدنظر خود را نمی تواند طی کند.

وی افزود: تمامی موفقیت های جوامع بر اساس وحدت شکل گرفته است و تمامی شکست های آنها در نتیجه اختلافات بوده است.

فدایی تاکید کرد: مقام معظم رهبری و همچنین در ابتدای انقلاب، امام خمینی (ره) مبانی فکر و اندیشه شان برای انقلاب مبتنی بر اتحاد مردم و وحدت بود و در طول تاریخ هر جا امت اسلام با شکست و ناکامی مواجه شده است در نتیجه اختلاف و تفرقه بوده است.

وی با بیان اینکه وحدت می تواند بر اساس حق یا باطل شکل گیرد، گفت: آنچه که به وحدت ارزش می دهد محتوای وحدت و اهداف و آرمان های آن است و طبیعی است که دشمنان نسبت به این موضوع واقف باشند و برای عدم تحقق وحدت سرمایه گذاری کنند.

فدایی بزرگترین سرمایه برای دشمن را ایجاد اختلاف در جامعه دانست و افزود: در نظام های سیاسی و در تاریخ می بینیم که شیاطین و قدرت های جهانی در دوران استعمار نوین در راستای عدم شکل گیری وحدت در جوامع اسلامی نقش آفرینی کرده اند و انگلیسی ها و آمریکایی ها بزرگترین نقش را در همین رابطه برای ایجاد اختلاف در جامعه داشتند.

وی افزود: امروز احساس می کنیم که بنا بر گفته امام (ره)، آمریکا یک شیطان بزرگ بوده و هست و منشاء ایجاد اختلاف در جوامع اسلامی را هم انگلیسی ها می دانیم چرا که آنها تجربه های زیادی در ایجاد اختلاف افکنی دارند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه انگلیسی ها با جنگ های مختلف در بین کشورهای اسلامی قدرت های اسلامی را به شکست کشاندند، گفت: امروز تکیه بر اسلامیت، محتوای وحدت در باور ماست و محوریت ولایت فقیه شاخص و جهت دهنده در تعیین مسیر وحدت برای ما خواهد بود، ولایت در نظام تبیین اسلامیت برای ما اولویت ها را مشخص می کند و اگر در مقطع کنونی ما مطالبات مردم را دنبال می کنیم به دلیل تکیه بر اصل اسلامیت و تبعیت از ولایت است.

فدایی مهمترین مسئله اصلی امروز جامعه را توجه به مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی یک مسئله اساسی و لازمه تحقق آن این است که محیط بیرونی و داخلی خود را بشناسیم و اگر باور کنیم دشمن واقعیت دارد و در یک جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه ای با ملت ایران است، چاره ای جز پرداخت ظرفیت های داخلی را نخواهیم داشت.

وی افزود: گفتمان اقتصاد مقاومتی و گفتمان های مرتبط با انقلاب نباید رنگ جناحی و گروهی بگیرند بلکه باید دیدگاههایی که مقام معظم رهبری بیان می کنند در دستور کار گروه ها و احزاب سیاسی جامعه قرار گیرد و بتواند وحدت عمومی را ایجاد کند.

فدایی در ادامه به برگزاری ششمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: بخش اول این کنگره دعوت از مهمانان است که سعی می کنیم در این کنگره از نظرات مختلف آنان استفاده کنیم و بخش دوم آن نیز درون تشکیلاتی خواهد بود که به انتخابات شورای مرکزی و اصلاح اساسنامه بپردازیم.

وی در پاسخ به این سئوال که از چه افراد و شخصیت هایی برای حضور در کنگره جمعیت ایثارگران دعوت به عمل آورده اید، گفت: ما از سران قوا برای حضور در این نشست دعوت به عمل آورده ایم و همچنین از گروه های مختلف اصولگرایی، شخصیت های صاحب نظر، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس نیز درخواست حضور در کنگره جمعیت ایثارگران را داشتیم.

فدایی با بیان اینکه در این کنگره در خصوص بحث های راهبردی صحبت خواهد شد، گفت: این کنگره برای مهندسی اجرایی انتخابات آینده مجلس دهم طراحی نشده است و ما لازمه کار انتخابات را وحدت بین جریان های اصولگرایی می دانیم و قبل از تحقق یک وحدت سیاسی نیاز به یک وحدت گفتمانی داریم که در این زمینه کارهایی انجام شده و در حال شکل گیری است.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با اشاره به شعار این کنگره، افزود: شعار کنگره به مقداری چکش کاری احتیاج دارد که امروز در جلسه ای نهایی خواهد شد.

فدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آقای احمدی نژاد از ابتدای تاسیس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در این جمعیت حضور داشتند یا خیر، گفت: در هیات موسس اولیه آقای احمدی نژاد حضور نداشتند و به دلیل فوت مرحوم حجت الاسلام علی اکبر ابوترابی فرد مطابق اساسنامه باید یک یا دو نفر را جایگزین می کردیم که در نهایت آقای احمدی نژاد عضو هیات موسس جمعیت شدند اما بعد از رئیس جمهور شدن در سال 84 و زاویه گرفتن با سیاست ها و مرامنامه جمعیت، عضویت ایشان تعلیق و سپس لغو شد.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت حضور آقای احمدی نژاد و طیف منتسب به وی در انتخابات مجلس دهم، آیا جمعیت ایثارگران از وی حمایت خواهد کرد یا خیر، اظهار داشت: در فضای سیاسی همواره باید فردی را انتخاب کنیم که کمترین آسیب و ضرر را داشته باشد و امروز نمی توان در این خصوص اظهارنظرهایی را به عمل آورد چرا که باید در فضای مناسب خودش مورد ارزیابی قرار گیرد.

فدایی با اشاره به جلسات مشترک با برخی گروه های سیاسی اصولگرا، خاطرنشان کرد: بنا نداریم همیشه این جلسات را رسانه ای کنیم چون خنّاسان می آیند و این مسائل را به هم می ریزند به همین دلیل ما برای بازدارندگی اقدامات خنّاسان این جلسات را رسانه ای نمی کنیم اما به هر حال ارزیابی ما از نشست با گروه های سیاسی اصولگرا مثبت است و وقتی به نتیجه برسیم اعلام می کنیم.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما هیچ وقت جدای از جریان های اصولگرایی وارد عرصه سیاسی نشدیم، گفت: بعد از دوم خرداد 76 وحدت گرایی را به عنوان یک راهبرد در میان نیروهای انقلاب دنبال کردیم و این مسئله را به گروه های سیاسی خاص منحصر نکردیم و حتی از گروه های اصلاح طلب نیز دعوت کردیم تا در عرصه سیاسی با یکدیگر به وحدت برسند.

وی در ادامه تاکید کرد: در دوران دوم خرداد جلسات بسیاری را با برخی آقایان از جمله خاتمی، کروبی و هاشمی داشتیم و با کسانی که انقلاب را قبول داشتند وحدت کردیم زیرا معتقد بودیم که در رقابتهای سیاسی نباید مرزشکنی ها و تعرض به حدود انقلاب را در پیش بگیریم و معتقد بودیم اختلاف برای نظام مضر است و وحدت است که می تواند اصول و محکمات انقلاب را به ثمر برساند.

فدایی همچنین گفت: در تمامی ملاقات هایی که بعد از دوم خرداد 76 با آقایان و بزرگان اصلاح طلب داشتیم این موارد مورد قبول افراد واقع می شد ولی آنها متاسفانه آن دغدغه ای را که مدنظر ما بود در پیش نگرفتند و ما آثار شوم آن را بعد از 22 خرداد 88 و در حوادث فتنه مشاهده کردیم.

دبیر کل جمعیت ایثارگران اصل رویکرد و راهبرد این جمعیت را وحدت و انسجام نیروهای وفادار به نظام دانست و افزود: ما وحدت میان جریان هایی که به امام (ره) و انقلاب تعلق دارند را جزو اعتقادات خود می دانیم و در حوزه تحقق وحدت چاره ای جز تنزل از مواضع فرعی خود نداریم اما در صحنه عمل اقداماتی در راستای عدم حصول وحدت در میان جریان های ارزشی و انقلابی شکل گرفت که بیان آن را درست نمی دانیم زیرا مضر وحدت اصولگرایان است.

وی همچنین با اشاره به درخواست جمعیت ایثارگران مبنی بر برگزاری نشستی با حضور رئیس جمهور گفت: ما همواره تلاش کردیم تا بحث های خود را با رئیس جمهور مطرح کنیم که در جلسه ای که در ماه مبارک رمضان با حضور آقای روحانی و جمعی از فعالان اصولگرا برگزار شد تقاضای یک دیدار خصوصی را از وی به عمل آوردیم که هنوز فرصتی برای این دیدار میسر نشده است.

فدایی همچنین از برگزاری نشستی با علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد و گفت: در این جلسه ما دیدگاههای خود را مطرح کردیم و ملاک ما نیز برای دیدار با شخصیت های مختلف اصولگرایی، تجدد و سنتی بودن فعالان سیاسی اصولگرایی نخواهد بود؛ در جلسه با لاریجانی دغدغه های عملی خود را مطرح کردیم که لاریجانی در خصوص مکانیزم اجرایی وحدت در میان نیروهای ارزشی انقلاب مطالبی را عنوان کرد و گفت باید در این خصوص فکر بیشتری انجام شود.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین از برگزاری یک همایش مشترک با جبهه پایداری خبر داد و افزود: ایده برگزاری جلسه مشترک مطرح شده است ولی هنوز وارد جزئیات برگزاری آن نشده ایم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص حضور آقای ناطق نوری در انتخابات آتی مجلس، گفت: ما از هر ظرفیتی که در میان نیروهای انقلاب گسترش پیدا کند، استقبال می کنیم و همه مان باید تمامی سلایق را در جریان اصولگرایی هدایت کنیم تا به وحدت برسیم.

وی همچنین با اشاره به حماسه نهم دی ماه سال 88 گفت: در فتنه سال 88 گردابی از سوی دشمن و همچنین عده ای فرصت طلب و خودخواه برای نظام اسلامی ایجاد شد و قصد داشت جمهوری اسلامی را به سنگلاخ بکشاند اما بصیرت ملت و هوشیاری رهبری کشور را نجات داد و سرمایه گذاری نظام سلطه را با شکست مواجه کرد.

فدایی تاکید کرد: در 9 دی توطئه 20 ساله نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد.

دبیر کل جمعیت ایثارگران با بیان اینکه در مجلس هشتم نزدیک به 7 تا 8 ماه اطلاعات گسترده ای ار در خصوص حوادث فتنه 88 در کمیسیون اصل 90 بررسی کردیم اظهار داشت: در این خصوص با تمام دستگاه‌ها جلسه داشتیم و یک جمع بندی مفصلی را تهیه کردیم که منتهی به ارائه گزارشی مبسوط در صحن علنی مجلس شد.

وی اصل حوادث بعد از انتخابات سال 88 را قابل تامل ارزیابی کرد و گفت: فتنه 88 دستاوردهای بزرگ ملت ایران را به یک صجنه زشت برای انقلاب اسلامی و به یک آسیب بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل کرد و باعث مخدوش شدن پایگاه نظام در صحنه بین المللی شد که ترمیم و التیام آن نیاز به صرف زمان دارد.

فدایی با اشاره به نقش روحانیت و بزرگان اصولگرایی در ایجاد وحدت در این جریان اظهار داشت: مرحوم آیت الله مهدوی کنی و بزرگانی مثل ایشان هیچگاه ادعای لیدری برای جریان اصولگرایی نداشتند و در میان اصولگرایان گروه مرجعی که می تواند محوریت پیدا کند، تنها روحانیت است و همه گروه‌های اصولگرایی، شخصیت های روحانی را ارج می نهند و برای آنها احترام قائلند، اما ممکن است در جزئیات سلایق مختلف باشد.

وی با بیان اینکه در دهه 60 گروه مرجعی که توانست ایفای نقش پیدا کند، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین بود، گفت: بعد از اتفاقات دهه 60، بازخوانی برای حصول وحدت در میان جریان های اصولگرایی ضرورت پیدا کرد و در نهایت شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تشکیل شد که در نتیجه آن وفاقی در بین نیروهای انقلاب به ثمر نشست.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در انتخابات مجلس هشتم تبدیل به ائتلاف 6+5 شد و در انتخابات مجلس نهم نیز ائتلاف 8+7 و یا همان جبهه متحد اصولگرایان را شکل داد که امروز باید با آسیب شناسی اقدامات گذشته بتوانیم طراحی های جدیدی را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از هر حرکتی توسط هر فردی در جریان اصولگرایی استقبال می کنیم گفت: در جلسه همگرایی اصولگرایی آقای تقوی شرکت کردم و لازمه ائتلاف و وحدت در حوزه سیاسی را وحدت در حوزه گفتمان می دانیم تا بتوانیم یک وفاقی را ایجاد کنیم.

فدایی در واکنش به مصاحبه اخیر آیت الله سیدمحمد خامنه ای اظهار داشت: ما هر چند وقت یکبار با یکسری بدسلیقگی‌های برخی افراد مواجه هستیم که می آیند و دیدگاه هایی را در خصوص امام(ره) و انقلاب مطرح می کنند، اما در این میان سوال این است که چه موضوعی را امروز باید محور مباحث خود قرار دهیم؟ بعضی اظهارنظرها باعث دو قطبی شدن فضای سیاسی می شود که ما آن را نمی پسندیم و ما نمی خواهیم که چنین مسائل حاشیه ای در اولویت مسائل اصلی قرار گیرد.

دبیر کل جمعیت ایثارگران همچنین به منابع مالی این جمعیت اشاره کرد و گفت: در زمان اعلام موجودیت جمعیت در سال 75 بیش از 10 هزار دفتر در سراسر کشور برای جمعیت ایثارگران تاسیس شد.

وی تاکید کرد: در دوره آقای خاتمی در لایحه بودجه 2 میلیارد تومان برای کمک به جمعیت ها و احزاب در نظر گرفته شده بود که ما یک ریال از آن را نیز استفاده نکردیم زیرا آن را مشروع نمی‌دانستیم.

فدایی تاکید کرد: امروز کمک های دوستان به جمعیت ایثارگران به سختی جمعیت را به جلو می برد و از هرکسی که پول پاک دارد تقاضا می کنیم که در راستای تحقق اهداف جمعیت به ما کمک کنند.