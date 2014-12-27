جولان ساخت و ساز در مازندران متوقف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، با بیان اینكه استان ما در گذشته جولانگاه ساخت و ساز غیرمجاز بود، تصریح كرد: امروز اعلام می كنیم كه این روند متوقف شده و باید ادامه داشته باشد و هرجا كه تخریب صورت گرفته باید آثار كشاورزی مجدداً احیا شود.

وی برارزیابی دقیق از روند اجرای برنامه ها و نحوه صرف اعتبارات از سوی دستگاه های اجرایی، طی سال ۹۳ و تداوم پیگیری ها در این راستا، تاكید كرد و بیان داشت: سال ۹۳ علیرغم همه كاستی ها، سال موفقی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی برای استان بود و ان شاء الله بهره برداری از پروژه های اقتصادی در حال اجرا، طی دهه فجر امسال، موید این توفیقات خواهد بود.

فلاح با اشاره به این كه در سال قبل شاهد رشد بودجه استان بوده ایم و ضریب بودجه سال ۹۳ نسبت به سال های قبل افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ نیز در تمامی بخش ها نسبت به سال ۹۳ شاهد رشد و تداوم افزایش بودجه خواهیم بود.

مقام عالی دولت در مازندران تاكید كرد: تا زمان تصویب نهایی بودجه سال ۹۴، مدیران دستگاه های اجرایی تعامل خود را با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و وزرات خانه های متبوع حفظ کنند.

استاندار بر شناسایی زمینه های بروز مشكل در راستای مقابله بهنگام با حوادث غیر مترقبه تاكید كرد و افزود: اعتبارات تعیین شده به ویژه در بخش لایروبی انهار و رودخانه ها به درستی هزینه شود.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش گفت: برای توسعه همه جانبه استان، حضور و مشاركت بخش خصوصی در همه حوزه ها جهت گیری ماست.

فلاح با اشاره به وجود مشكلات چند ده ساله در مازندران، بیان داشت: باید مزیت اقتصادی و بسته های حمایتی را برای سرمایه گذار فراهم كنیم و این موضوع می بایست از طریق رسانه ها تبلیغ و فرهنگ سازی شود.

وی با اشاره به مزیت استان در برخورداری از خیرین توانمند، اظهار داشت: در طرح هایی كه توجیه اقتصادی دارند می توانیم از ظرفیت خیرین استفاده كنیم.

استاندار مازندران یكی از نقاط قوت استان را استفاده از دریا برای پرورش ماهی دانست و گفت: خوشبختانه نگاه سازمان محیط زیست به این مسئله بسیار مثبت بوده و بخش خصوصی نیز پای كار است، پس باید به خوبی از این فرصت استفاده و شرایط را فراهم كنیم.

وی با تاكید بر اتمام عملیات اجرایی محور سوادكوه تا پایان امسال، اذعان داشت: باید ثابت كنیم مدیریت جهادی را به صورت علمی در مازندران به مرحله اجرا درآورده ایم.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به فراهم بودن همه شرایط برای تسریع در اتمام این پروژه، تصریح كرد: فرمانداران آن منطقه باید به صورت مداوم پیگیر بوده و گزارش روند كار را به ما بدهند.