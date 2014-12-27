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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

سیلوی پنج هزار تنی غلات در خدابنده افتتاح شد

سیلوی پنج هزار تنی غلات در خدابنده افتتاح شد

زنجان-سیلوی پنج هزار تنی غلات و واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان با ظرفیت 20 هزار تن در سال در شهر قیدار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیلوی پنج هزار تنی غلات و واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان با حضور جمشید انصاری استاندار زنجان در شهر قیدار افتتاح شد.

این طرح در فاز اول با سرمایهگذاری 10 میلیارد ریال که 4 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات جهادکشاورزی و 6 میلیارد ریال آورده بخش خصوصی است.

در سال‌جاری ایستگاه جمعآوری شیر با ظرفیت هر ساعت 10 تن راهاندازی در این واحد تولیدی شده است که در حال حاضر تقریباً روزانه 25 تن شیر در حال جمعآوری است.

همچنین در فاز دوم سیلوی پنج هزار تنی غلات و واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان خدابنده با سرمایهگذاری 30 میلیارد ریال که مبلغ 19.5 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و 10.5 میلیارد ریال سرمایهگذاری خود شرکت است، همچنین این شرکت تولید پنج نوع کنسانتره برای دامهای شیری و پرواری و نیز تولید خوراک طیور و آبزیان را بر عهده دارد.

استاندار زنجان  در ادامه حضور خود در شهرستان خدابنده از پروژه احداث و آسفالت راه روستایی بولاماجی ـ سجاس بازید کرد.

این پروژه با اعتبار 4500 میلیون ریال در سال‌جاری به طول 13 کیلومتر و با 40 درصد پیشرفت در حال اجرا است.

استاندار زنجان در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان طارم به زیارت امامزاده سید ابراهیم شهر سجاس رفت و سپس از مسجد جامع این شهر بازید کرد.

کد مطلب 2449892

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