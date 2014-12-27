سیلوی پنج هزار تنی غلات در خدابنده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیلوی پنج هزار تنی غلات و واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان با حضور جمشید انصاری استاندار زنجان در شهر قیدار افتتاح شد.

این طرح در فاز اول با سرمایه‎گذاری 10 میلیارد ریال که 4 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات جهادکشاورزی و 6 میلیارد ریال آورده بخش خصوصی است.

در سال‌جاری ایستگاه جمع‎آوری شیر با ظرفیت هر ساعت 10 تن راه‎اندازی در این واحد تولیدی شده است که در حال حاضر تقریباً روزانه 25 تن شیر در حال جمع‎آوری است.

همچنین در فاز دوم سیلوی پنج هزار تنی غلات و واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان خدابنده با سرمایه‎گذاری 30 میلیارد ریال که مبلغ 19.5 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی و 10.5 میلیارد ریال سرمایه‎گذاری خود شرکت است، همچنین این شرکت تولید پنج نوع کنسانتره برای دام‎های شیری و پرواری و نیز تولید خوراک طیور و آبزیان را بر عهده دارد.

استاندار زنجان در ادامه حضور خود در شهرستان خدابنده از پروژه احداث و آسفالت راه روستایی بولاماجی ـ سجاس بازید کرد.

این پروژه با اعتبار 4500 میلیون ریال در سال‌جاری به طول 13 کیلومتر و با 40 درصد پیشرفت در حال اجرا است.

استاندار زنجان در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان طارم به زیارت امامزاده سید ابراهیم شهر سجاس رفت و سپس از مسجد جامع این شهر بازید کرد.