به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر شهرستان کرمانشاه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد بر تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر شهرستان کرمانشاه تاکید کرد و از تدوین سند یک تا سه ساله برای تکمیل و تسریع در این پروژه‌ها خبرداد.

وی افزود:این سند با هدف تکمیل و بهره‌برداری سریع مسکن مهر، رفع مشکلات زیرساختی آنها و مقام‌سازی مسکن روستایی تهیه می‌شود.

زنجبر با بیان اینکه نبود مراکز خدماتی و رفاهی در برخی از پروژه‌ها و یا کمبود آن از مشکلات مسکن مهر شهرستان کرمانشاه است گفت: در راستای تکمیل و بهره‌برداری سریع از پروژه‌های مسکن مهر و رفع مشکلات آنها و مقام‌سازی مسکن روستایی، سندی یک تا سه ساله تدوین کنیم که با همکاری بخشداری‌های تابعه در جهت مقاوم‌سازی مسکن روستایی حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: همزمانی تنظیم بودجه سال ۹۴ هم فرصت مناسبی برای اولویت‌بندی نیازها و تخصیص بودجه مهیا کرده است و باید آخرین آمار مقاوم‌سازی مشخص شود و ۱۰۰ روستایی که وضعیت بدتری دارند، در اولویت قرار گیرد.

فرماندار کرمانشاه، نیمه تمام بودن واحدها، فقدان مراکز خدمات رفاهی و زیرساختی و شعب خدماتی را از مهمترین مشکلات پروژه‌های مسکن مهر شهرستان کرمانشاه دانست.

رنجبر تصریح کرد: مسکن مهر ماهیدشت وضعیت خوبی ندارد و مدیران مربوطه باید اقدامات لازم را برای بهبود آن صورت دهند و همچنین پروژه چشمه سفید هم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تسهیلات زیادی از سوی بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر شهرستان اختصاص یافته گفت: باید نحوه هزینه‌کرد آن توضیح داده شود.

رنجبر افزود: همچنین برای بازپرداخت تسهیلات هم باید اقدام شود تا حجم معوقات بانک مسکن را پایین بیاوریم.

فرماندار کرمانشاه تاکید کرد: تعاونی‌ها هم میزان بدهی خود به راه و شهرسازی و تعاون اعلام کنند تا ما رفع این مشکل را پیگیری کنیم.

وی همچنین با تاکید برا رفع مشکل آبرسانی به پروژه‌های مسکن مهر ایثار ۲، تلاش و مهر رازی، افزود: مسئولان مربوطه درباره وضعیت تامین آب مساکن مهر شهرستان گزارش دهند تا مشکلات آن توسط فرمانداری پیگیری شود.

رنجبر در خصوص بحث ایجاد مراکز آموزشی در مساکن مهر نیز گفت: سه ناحیه آموزش و پرورش شهرستان نیز آماری از تعداد دانش‌آموزان ساکن مسکن مهر برای احداث مدرسه تهیه و ارائه کنند تا موضوع احداث مدارس مورد نیاز در شورای آموزش پرورش و شورای مسکن استان طرح و پیگیری شود.

وی خطاب به تعاون و راه‌ و شهرسازی اعلام کرد: اگر محل مناسبی برای ایجاد مدرسه و پایگاه مقاومت بسیج و... وجود دارد، معرفی شود تا ما آن را خریداری کنیم هم‌چنین یک زمین به ابعاد ۲۰۰ متر مربع در مسکن مهر دولت‌آباد برای ایجاد پایگاه مقاومت در اختیار فرمانداری شهرستان قرا گیرد.