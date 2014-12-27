  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۴

حجت الاسلام مهدوی:

سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه علمیه خراسان برگزارمی‌شود

سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه علمیه خراسان برگزارمی‌شود

مشهد- معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان از برپایی سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی این مجموعه از هفتم دی در محل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی مهدوی قبل از ظهر شنبه در نشست خبری در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان گفت: حوزه علمیه با ۱۲۰۰ سال قدمت مهد پرورش بزرگانی چون آخوندخراسانی، شیخ هاشم قزوینی و مقام معطم رهبری بوده است.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان با تاکید براینکه رویکرد حوزه تحقیق و پژوهش است افزود: بایسته است با توجه به بزرگی حوزه، کارهای پزوهشی و دستاوردهای علمی حوزه حراسان درقالب یک نمایشگاه ارایه شود.

وی تصریح کرد: به همین منطور سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه به مدت ۵ روز از فردا تا پنج شنبه در محل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس برگزار می شود.

حجت الاسلام مهدوی ادامه داد: ارایه ظرفیت های حوزه به سایر مراکز علمی و ترویج پژوهش به عنوان یکی از اصول مهم در حوزه٬ ایجاد رقابت سالم بین مراکز و تقویت روحیه پژوهش در طلاب از جمله اهداف این نمایشگاه است.

وی با اشاره به بهبود کمی و کیفی این دوره بیان کرد: نشست ها و همایش هایی نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود که مسایل روز دنیای اسلام از جمله داعش، فرقه های نوطهور، فصای مجازی و نحله های نوطهور در سینما از جمله سرفصل های این جلسات خواهد بود.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان اطهار کرد: در این نمایشگاه چهل مرکز و مدسه علمیه در قالب چهل غرفه حصور دارند و نسبت به سال گذشته که ۲۰ مدرسه حضور داشتند رشد دو برابری را شاهد هستیم.

وی اعلام کرد: ۱۸۴۵ اثر به دبیرخانه ارسال شده که آثار برتر در نمایشگاه ارایه می شوند و از بهترین آنها طی مراسمی در بهمن ماه تقدیر خواهد شد.

حجت الاسلام مهدوی در خصوص رویکرد پژوهش در حوزه خراسان گفت: سرفصل های پژوهشی ابتدا بر اساس نیازهای درون سازمانی و برای اقناع علمی طلاب و حوزه و در مرحله دوم براساس نیازهای نظام اسلامی و براساس سند چشم انداز حوزه تدوین و اعلام می شود.

وی در پایان اذعان کرد: این برنامه با همکاری بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رصوی برگزار می شود.

کد مطلب 2449897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها