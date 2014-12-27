به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی مهدوی قبل از ظهر شنبه در نشست خبری در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان گفت: حوزه علمیه با ۱۲۰۰ سال قدمت مهد پرورش بزرگانی چون آخوندخراسانی، شیخ هاشم قزوینی و مقام معطم رهبری بوده است.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان با تاکید براینکه رویکرد حوزه تحقیق و پژوهش است افزود: بایسته است با توجه به بزرگی حوزه، کارهای پزوهشی و دستاوردهای علمی حوزه حراسان درقالب یک نمایشگاه ارایه شود.

وی تصریح کرد: به همین منطور سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی حوزه به مدت ۵ روز از فردا تا پنج شنبه در محل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس برگزار می شود.

حجت الاسلام مهدوی ادامه داد: ارایه ظرفیت های حوزه به سایر مراکز علمی و ترویج پژوهش به عنوان یکی از اصول مهم در حوزه٬ ایجاد رقابت سالم بین مراکز و تقویت روحیه پژوهش در طلاب از جمله اهداف این نمایشگاه است.

وی با اشاره به بهبود کمی و کیفی این دوره بیان کرد: نشست ها و همایش هایی نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود که مسایل روز دنیای اسلام از جمله داعش، فرقه های نوطهور، فصای مجازی و نحله های نوطهور در سینما از جمله سرفصل های این جلسات خواهد بود.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه خراسان اطهار کرد: در این نمایشگاه چهل مرکز و مدسه علمیه در قالب چهل غرفه حصور دارند و نسبت به سال گذشته که ۲۰ مدرسه حضور داشتند رشد دو برابری را شاهد هستیم.

وی اعلام کرد: ۱۸۴۵ اثر به دبیرخانه ارسال شده که آثار برتر در نمایشگاه ارایه می شوند و از بهترین آنها طی مراسمی در بهمن ماه تقدیر خواهد شد.

حجت الاسلام مهدوی در خصوص رویکرد پژوهش در حوزه خراسان گفت: سرفصل های پژوهشی ابتدا بر اساس نیازهای درون سازمانی و برای اقناع علمی طلاب و حوزه و در مرحله دوم براساس نیازهای نظام اسلامی و براساس سند چشم انداز حوزه تدوین و اعلام می شود.

وی در پایان اذعان کرد: این برنامه با همکاری بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رصوی برگزار می شود.