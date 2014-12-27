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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱

داور ایرانی جشنواره «چشم سوم» به هند می‌رود

داور ایرانی جشنواره «چشم سوم» به هند می‌رود

مرجان ریاحی برای داوری آثار سیزدهمین جشنواره فیلم‌های آسیایی «چشم سوم» به هند می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که مختص فیلم‌های کارگردان‌های آسیایی است در سیزدهمین دوره‌اش بر سینمای ایران تمرکز دارد و مرجان ریاحی مستندساز و مدیر «پایگاه خبری فیلم کوتاه» آثار بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره را داوری می‌کند.

در این دوره از ایران فیلم‌های کوتاه «چیدن سپیده دم» ساخته تیمور قادری، «گام دیگر» ساخته مهدی میثمی، «زرد ملایم» ساخته عباس داودی، «ایستگاه» ساخته آذر منصوری، «نجس» ساخته بهمن و بهرام ارک، «آپارتمان مورچه‌ها» ساخته توفیق امانی، «قطره قطره» ساخته سیدسجاد موسوی، «ژیلا» ساخته کریم لک زاده و «پروانه» ساخته عدنان زندی در جشنواره حضور دارند.

سیزدهمین جشنواره فیلم‌های آسیایی «چشم سوم» 1 تا 8 ژانویه در شهر مومبای هند برگزار می‌شود.

کد مطلب 2449899

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