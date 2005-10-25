آيين نامه شوراي داوري خانه تئاتر مورد بررسي قرار گرفت

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، شوراي داوري خانه تئاتر در حال نگارش آيين نامه اي هستند كه بر طبق آن از اين پس چنانچه يكي از اعضاي خانه تئاتر شكايتي در حيطه كاري خود داشته باشد، مي تواند با مراجعه به شوراي داوري در جهت رفع مشكل خود اقدام كند.

اعضاي شوراي داوري خانه تئاتر از رييس هيات مديره هر يك از صنوف و يا نماينده آن صنف انتخاب شده است. اين افراد در حال تنظيم آيين نامه شوراي داوري هستند.

اين آيين نامه پس از تنظيم در اختيار انجمن هاي مختلف قرار مي گيرد و نقاط ابهام آميز آن برطرف مي شود و سپس در دست هيات مديره خانه تئاتر قرار خواهد گرفت و در صورت تصويب به اجرا در خواهد آمد.

شوراي داوري خانه تئاتر مدافع حقوق صنفي اعضا و وكيل مدافع آنان در هنگام مشكلات و اعلام شكايات صنفي از جانب آنان خواهد بود.