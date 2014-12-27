تبریز شهری با ۱۳۰ سال تاریخ فوتبال/ اهدای مدال طلای خطیبی به موزه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد روشنی شنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به افتتاح این موزه در شهر اولین ها، آن را افتخاری دیگر برای این کلانشهر دانست و افزود: توسعه تبریز باید مختص یک محور نباشد و برای ساختن شهری عاری از آسیب های مختلف باید توسعه متوازن در آن صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه غرب کلانشهر تبریز که در حوزه فعالیت شهرداری منطقه ۶ قرار دارد، اظهار داشت: تلاش می کنیم توسعه این منطقه در همه محورها صورت گیرد که اجرای ۱۳۰ برنامه مختلف در حوزه فرهنگ در کنار اجرای طرح های عمرانی منطقه با همین رویکرد صورت گرفته و امیدواریم همه مسئولان شهر و استان با اجرای فعالیت های در شان مردم و عمل به تاکیدات امام راحل(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری زمینه رفاه هرچه بیشتر آنان را فراهم کنند.

تبریز از قطب های فوتبال ایران در ۹۳ سال گذشته بوده است

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز نیز در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به ارائه اسناد و مدارک موجود در نخستین موزه فوتبال ایران و خاورمیانه گفت: این امر نشان می دهد که تبریز از ۹۳ سال پیش به عنوان یکی از قطب های فوتبال کشور بشمار می رود.

محمد حسین جعفری افتتاح این موزه را حاصل تلاش همه اعضای شورای شهر، شهرداری منطقه ۶ و مسئولان موزه و گردشگری شهرداری دانست و از پیشكسوتان فوتبال به عنوان صاحبان اصلی این موزه یاد و تصریح كرد: با افتتاح این موزه فرهنگ ورزش به عنوان بخشی از فرهنگ تبریز، خود را در عرصه فرهنگی آذربایجان و كشور نشان خواهد داد.

وی با اشاره به موفقیت های چند سال گذشته تیم تراكتورسازی تبریز خاطر نشان شد: این موفقیت ها مرهون سبقه و قدمت ۹۰ ساله فوتبال تبریز و آذربایجان است و امیدواریم افتتاح نخستین موزه فوتبال ایران و خاورمیانه در تبریز، فتح بابی برای چنین اقداماتی در دیگر رشته های ورزشی و كمك به رونق ورزش استان به خصوص فوتبال باشد.

مرکز علمی - پژوهشی آکادمیک فوتبال و موزه ورزش در تبریز راه اندازی شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز نیز در جمع خبرنگاران، افتتاح موزه فوتبال آذربایجان را نوعی زنده نگه داشتن یاد پیشکسوتان عنوان و تاکید کرد: افتتاح این موزه رویدادی شیرین در این خطه از ایران و زنده نگه داشتن یاد پیشکسوتان تبریز در این عرصه است چرا که صدقیانی، پدر فوتبال ایران از این شهر برخاسته و نخستین مدرسه فوتبال به سبک امروزی نیز در سال ۱۳۵۴ توسط کوشافر در این شهر راه اندازی شده و این افتخارات گذشته و زحمات آنها باید به نسل های آینده منتقل شود.

سعید حاجی زاده در بخش دیگری از سخنان خود خواستار راه اندازی مرکز علمی - پژوهشی آکادمیک فوتبال و موزه ورزش در تبریز شد و گفت: با توجه به پیشینه فوتبال تبریز که به ۱۳۰ سال پیش می رسد، امیدواریم مدرسه مموریال که زیر نظر آموزش و پرورش است به مرکز علمی - پژوهشی تبدیل شود.

اهدای مدال طلای رسول خطیبی در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند به موزه فوتبال

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی نیز که در حاشیه افتتاح نخستین موزه فوتبال خاورمیانه در تبریز مدال طلای خود در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۸ بانکوک تایلند را به این موزه اهدا کرده است، به خبرنگاران گفت: افتتاح این موزه موجب سربلندی جامعه فوتبال است و باید بدانیم که جایگاه کنونی فوتبال تبریز مرهون زحمات پیشکسوتان است.

رسول خطیبی در حاشیه بازدید از این موزه با بوسه بر توپی که امضای پیشکسوتان فوتبال بر آن نقش بسته بود، خاطر نشان شد: دست بزرگان و پیشکسوتان را می بوسم و به جوانان توصیه می کنم قدر بزرگان ورزشی را دانسته و آنها را احترام کنند چرا که داشته های امروز ما حاصل تلاش های دیروز این عزیزان است.

گفتنی است موزه فوتبال آذربایجان که نخستین موزه فوتبال ایران و خاورمیانه نیز بشمار می رود، در پارک رضوان کلانشهر تبریز واقع است و به همت شهرداری منطقه ۶ تبریز بخشی از اسناد، مدارک، اشیا و تصاویر مرتبط با فوتبال تبریز در آن به نمایش درآمده است.