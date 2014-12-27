به گزارش خبرنگار مهر، علی حیاتپور پس از خروج از مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به درخواست اعضای مجمع قرار شد زمانی را در اختیار فدراسیون بگذارند و گروهی انتخاب شده تا به مسائل مالی رسیدگی کنند.
وی تاکید کرد: به این گروه 3 ماه زمان داده شده تا گزارشهای مربوطه تهیه شده و سپس مجمع فوقالعاده تشکیل شود.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: در مورد مسائل مالی قرار شد هیات رئیسه مجددا رسیدگی کند و همانطور که گفتم سه ماه دیگر مجمع فوقالعاده تشکیل شود.
وی در مورد شکایت از صمد مرفاوی خاطرنشان کرد: 16 دیماه تکلیف رای این پرونده مشخص میشود.
حیاتپور در پایان در مورد اینکه گفته میشود شیخ سفلی به عنوان بازرس ابقا میشود، گفت: برای انتخاب حسابرس هنوز رای گیری نشده است. شیخ سفلی گزارشی را ارائه کرد که نسبت به آن اعتراضاتی مطرح شد. در نهایت هیچ رای گیری برای ابقای ایشان انجام نشد.
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