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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

امین زاده در پاسخ به مهر:

جایگاه امور امنیتی در منشور حقوق شهروندی مشخص است

جایگاه امور امنیتی در منشور حقوق شهروندی مشخص است

شیراز – معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در منشور حقوق شهروندی مباحث امنیتی مشخص می باشد و به صرف شک نمی توان این حقوق را نقض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده ظهر شنبه در حاشیه نشست تخصصی حقوق شهروندی با تاکید بر حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، مبنی بر وجود بهانه های امنیتی بر نقض حریم خصوصی افراد گفت: مسائل امنیتی راهکارهای قانونی خودش را دارد که شامل خانه ها تیمی ضد انقلاب و گروهک های تروریستی است.

وی یادآور شد: در تدوین منشور حقوق شهروندی که امروز از جانب دولت در حال بررسی است مباحث امنتی مشخص و هیچکس نمی تواند به بهانه امنیتی وارد حریم خصوصی افراد شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: اسلام، رسول خدا(ص) و ائمه اطهار در خصوص حریم شخصی افراد جامعه تاکیدات فراوان دارند و باید به آنها جامع عمل بپوشانیم.

امین زاده در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر دسترسی آسان به اطلاعات نیز گفت: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را مشخص کرده که همه مردم در این مهم آزادی دارند تا زمانیکه به کسی ضربه نزند.

وی در خصوص حریم خصوصی بودن و یا نبودن خودرو نیز تاکید کرد: قانون در این مورد شفافیت دارد که خودرو حریم خصوصی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: متاسفانه امروز افراد مختلف برداشت های مختلفی از قانون دارند که باید همگان به اصل قانون توجه داشته باشند.   

کد مطلب 2449938

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