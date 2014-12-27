به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه فرهنگی رسانه ای ارتش از منطقه رزمایش، فرمانده نیروی دریایی در جمع خبرنگاران اعزامی به بندر جاسک اظهار داشت: یکی از اهداف ارتش جمهوری اسلامی ایران از برگزاری رزمایش محمد رسول الله، انتقال پیام صلح است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در این رابطه گفت: همسایگان ما باید بدانند که ارتقای توان رزمی جمهوری اسلامی ایران تهدیدی برای کسی نیست بلکه برای دفاع از مرز‌ها و منافع خود است.

دریادار سیاری اظهارداشت: پیام رزمایش برای کشورهای فرامنطقه‌ای این است که ما می‌توانیم امنیت منطقه را برقرار کنیم و این توان در منطقه وجود دارد.

وی با تاکید بر توان بالای نظامی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: همه این را می‌دانند که ما توان برقراری امنیت در منطقه را داریم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از اهداف از برگزاری رزمایش محمد رسول الله(ص) نمایش اقتدار ایران اسلامی برای ایجاد امنیت در شمال اقیانوس هند و شرق تنگه هرمز است.

دریادار سیاری اعلام کرد: زیردریایی فاتح در این رزمایش توسط نیروی دریایی ازمایش خواهد شد.

زیر دریایی فاتح نسل جدید زیر دریایی‌های ایران است که توسط سازمان جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده اما هنوز به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین اعلام کرد که ایران امادگی برگزاری رزمایش مشترک با کشورهای همسایه را دارد