برگزاری کنگره جعفربن موسی الکاظم(ع) در پیشوا/ ارسال 2600 اثر به کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام سید هاشم حسینی معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران و دبیر علمی کنگره گفت: نخستین کنگره ملی جعفربن موسی الکاظم(ع) پنجشنبه ۱۸دی در آستان مقدس امامزاده در شهرستان پیشوا برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران و دبیر علمی کنگره جعفربن موسی الکاظم(ع) ضمن بیان این خبر افزود: نخستین کنگره ملی جعفربن موسی الکاظم(ع) پنجشنبه ۱۸ دیماه همزمان با میلاد مسعود پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در آستان مقدس امامزاده در شهرستان پیشوا برگزار می شود.

وی از دریافت بیش از ۲۶۰۰ اثر توسط دبیرخانه کنگره خبرداد و افزود: مهلت ارسال آثار، ۵ دی‌ماه سالجاری به پایان رسید که طی آن بیش از ۲۶۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شد که نشان اوج ارادت مردم به ساحت مقدس این بزرگواران است. آثار مذکور در ۴ بخش ادبی، هنری، مجازی، و مقالات علمی توسط دبیرخانه کنگره وصول شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه از آثار برگزیده حمایت هایی نیز صورت خواهد پذیرفت گفت: در اختتامیه کنگره از برگزیدگان هر بخش تقدیر به عمل خواهد آمد و همچنین مقالات برگزیده کنگره در کتاب مجموعه کنگره به چاپ می رسد.