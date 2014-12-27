عدم تعامل و ناهماهنگی علت اصلی مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گذشت یکسال از انتصاب مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین ظهر شنبه در استانداری مراسمی به این منظور برگزار شد.

مرتضی روزبه در این مراسم اظهارداشت: در یکسال گذشته، هدف و جهت گیری اصلی پرداختن به اولویت ها بود به عبارت دیگر اولویت را به اولویت هایی دادیم که برای امروز و فردای استان حائز اهمیت هستند بدون اینکه از مسائل روزمره غفلت کنیم.

وی افزود: در استانی خدمت می کنیم که ضمن احترام به مدیران گذشته باید اذعان کنیم که برخی از مسائل به مشکلات کهنه و مزمن تبدیل شده اند که با گذر زمان نه تنها حل نخواهند شد بلکه اگر به حال خود رها شده و درمان نشوند مزمن تر و پیچیده تر می شوند.

استاندار با بیان اینکه در یکسال گذشته سعی کردیم این اولویت ها را شناسایی، پیگیری و در دستور کار قرار بدهیم افزود: برای تحقق این اولویت ها اعتقاد داریم که استاندار وقتی موفق است که تمام اجزاء و ارکان استانداری، بخشداری و فرمانداری خوب کار کند چون در توفیقات و کاستی های استانداری همه کارکنان نقش دارند البته سهم افراد متفاوت است لذا نباید دنبال عوام فریبی و قهرمان سازی باشیم.

وی با بیان اینکه در حل مشکلات مردم نباید رویکرد روایت گری در پیش بگیریم تصریح کرد: مدیری که صرفا" روایت گر مشکلات به مدیران مراتب بالاتر است، منتظر ظهور منجی و قهرمان می نشیند در حالیکه این دور تسلسل باید شکسته شود و در جهت حل مشکلات اقدام کرد.

این مسئول با اعلام اینکه ۸۰ درصد مشکلات مردم ناشی از سوء تدبیر مدیران است اظهارداشت: حل مشکلات روزمره مردم از جنس مشکلاتی که وابسته و مرتبط به نتیجه مذاکرات هسته ای و جریان تحریم ها باشد نیست بلکه بیشتر از عدم تعامل، ناهماهنگی و سوء تدبیر مدیران ناشی می شود که در این خصوص باید روشنگری کرد.

وی ادامه داد: این حرف و تحلیل یک تحلیل و نقطه نظر شخصی نیست بلکه از مجموعه نشست و برخاست ها، تعامل و ارتباط با اقشار و گروه های مختلف مردم نشأت می گیرد. لذا باید اولویت ها را شناسایی و برای آنها تدبیر کرد و در سایه تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها بتوانیم حداکثر بهره برداری را از فرصت ها داشته باشیم.

استاندار گفت: متاسفانه برخی از مدیران جزیره ای فکر می کنند و با تفسیر شخصی از مقررات و قوانین مانع بهره برداری پروژه ها در زمان مقرر می شوند.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان اظهار داشت: از مهمترین اولویت های استان در یکسال گذشته سفر مقام رهبری بود که می توانست به نقطه عطف تاریخی در مسیر توسعه استان تبدیل شود اما متاسفانه مورد غفلت واقع شده است.

استاندار افزود: در دوره جدید سعی کردیم مطالبات و دیدگاه های مطرح شده توسط معظم له در این سفر را در سطوح ملی و از طریق مسئولان و وزارتخانه ها پیگیری کنیم که در این زمینه حساسیت ها و پیگیری های خوبی صورت گرفت.

وی ادامه داد: مشی دولت و شخص رئیس جمهوری بر همین منوال قرارداد که هیچ حرفی از فرمایشات رهبری روی زمین نماند و من افتخار می کنم که در دولتی با چنین دیدگاه و رویکردی نسبت به فرمایشات رهبری مشغول خدمت رسانی هستم.

روزبه خاطرنشان کرد: باید این سند را به جمع نمایندگان مردم و فرهیختگان ببریم و به متن جامعه بکشانیم و دبیرخانه دائمی پیگیری این مطالبات در معاونت برنامه ریزی استانداری شکل بگیرد و جای خوش حالی است که این حرکت استان قزوین توسط وزارت کشور در حال تبدیل شدن به یک مدل ملی است.

وی در پایان با تاکید بر رعایت عدالت سازمانی در استانداری و دستگاه های اجرایی بیان داشت: تحقق کامل عدالت سازمانی در دستگاه ها امر مشکلی است اما باید شرایط آن را فراهم کرده و در این مسیر تلاش کنیم تا هرکس در جایگاهی که استحقاق و شایستگی آن را دارد قرار بگیرد.

استاندار افزود: در یکسال گذشته حتی یک نفر نیز به عنوان مدیر از بیرون از استانداری وارد مجموعه استانداری نشده است چون باور دارم که استعدادها نباید سرکوفته و به حاشیه رانده شود بلکه برای افرادی که قابلیت، توان و استعداد رشد و ارتقاMء شغلی دارند میدان و عرصه خدمت رسانی فراهم شود.

وی ادامه داد: توجه به این موضوع یکی از مضامین عدالت سازمانی است فلذا کارشناسان و کارکنانی که در خود قابلیت و توانمندی مدیریت سراغ دارند خود را معرفی کنند و بدانند که عمل به این اصل به مفهوم جاه طلبی نیست.