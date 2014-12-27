يك كيلوگرم شيشه در ايذه کشف شد

علي شوهاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ايذه با همكاري سربازان گمنام امام زمان از انتقال محموله مواد مخدر از تهران به اهواز مطلع شدند كه بلافاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

وي افزود: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر با استقرار در ايست و بازرسي سراك در محور ايذه به اهواز با كنترل خودروهاي عبوري يك دستگاه خودرو پژو پارس را شناسايي و متوقف كردند كه در اين زمينه راننده به هويت (الف.س) دستگير شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي خوزستان تصريح كرد: ماموران در بازرسي تخصصي از خودرو مقدار يك كيلو و 465 گرم ماده مخدر روانگردان شيشه كه به طرز ماهرانه اي در آن جاسازي شده بود را كشف كردند.

شوهاني در پايان گفت: متهم پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضايي شد.