موفقیت های ائتلاف منطقه ای ایران/ روزهای سختی برای عربستان در پیش است

امیر موسوی تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحلیل و ارزیابی از رفت و آمدهای اخیر بین ایران و عراق و تحرکاتی که در این راستا صورت می گیرد، گفت: این مسئله را از چهار محور می توان مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اینکه محور اول مربوط به توافق بین جمهوری اسلامی ایران و 1+5 است، تصریح کرد: توافق یا عدم توافق در مذاکرات؛ هر کدام سناریوهای خاص خود را دارد. نتیجه این مذاکرات اثر مستیقمی بر منطقه دارد و در صورت توافق و یا عدم توافق محور مقاومت در منطقه مسیرهای ویژه ای را در نظر خواهد گرفت و اتفاقات جدید روی خواهد داد.

موسوی تصریح کرد: باید یک دیپلماسی فعال در منطقه و بین جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانانش در این راستا شکل بگیرد.

این کارشناس مسائل خارومیانه مسئله دوم را بحث مبارزه با تروریسم عنوان کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران مصر است که یک ائتلاف منطقه ای در مقابل ائتلاف بین المللی که عدم کارایی آن اثبات شده، داشته باشد.

ایران و هم پیمانانش در برخورد با تروریسم و تکفیری های منطقه جدی هستند

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانانش در برخورد با تروریسم و تکفیری های منطقه جدی هستند و البته برای این گروه های تروریستی و تکفیری نیز مسجل شده است که مورد پشتیبانی ائتلاف بین المللی و یا عناصری از این ائتلاف به صورت منطقه ای و فرامنطقه ای هستند.

موسوی بااشاره به خرید نفت داعش، پشتیبانی مالی، آموزش دادن و فرستادن سلاح برای عناصر تروریستی از همه جای دنیا به این مناطق، بیان کرد: این اقدامات سبب رشد داعش و تکفیری ها و تروریست ها در سوریه ، عراق و لبنان شده است .

وی ادامه داد: نکته سوم طرح نماینده سازمان ملل و روسیه در خصوص صلح سوریه از طریق تلاش های سیاسی است که من فکر می کنم خیلی جدی است و ایران نیز از این طرح پشتیبانی می کند.

موسوی با اشاره به اینکه مصر نیز وارد این جریان شده است، بیان کرد: فرستاده ویژه بشار اسد به مصر رفته و با السیسی دیدار کرد و اینکه مخالفان نیز به قاهره می روند، به نظر می رسد در راستای تلاش های روسیه باشد.

وی تأکید کرد: قرار شد در اوایل سال جدید میلادی همه در مسکو برای اولین بار با این روش دور هم جمع شوند که به دنبال آن نمایندگان دولت نیز حضور پیدا کنند و احتمالا کمیته مشترک شکل بگیرد و سپس ادامه گفتگوها در دمشق صورت گیرد که در صورتی که تلاش های دیپلماسی به خوبی انجام شود این یک تحول بزرگ خواهد بود.

نتایج خوب سفر لاریجانی به کشورهای منطقه

این تحلیلگر مسائل منطقه موضوع دیگر را مسئله نفت عنوان کرده و گفت: کاهش قیمت نفت تبعاتی داشته است که هماهنگی بین کشورهای هم پیمان و ایجاد روش مقابله با پدیده تحمیلی از طرف عربستان نیاز به هماهنگی دارد . بالاخره عراق، ایران، روسیه،سوریه و لبنان به عنوان کشورهای بهره مند از امکانات نفتی ایران و عراق نیازمند راهکارهایی در این زمینه هستند .

وی تأکید کرد: سفر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی همه مسائل را تحت الشعاع قرار داده و نتایج خوبی در سوریه، لبنان و عراق داشت.

موسوی گفت: در عراق و لبنان شرایط با سوریه کمی تفاوت دارد. در سوریه شرایط کاملا هماهنگ با دولت است اما در لبنان بحث دوگانگی حاکمیتی وجود دارد. گفتگوهای حزب الله با المستقبل مورد حمایت قرار گرفته که تحول بزرگی در آینده سیاسی لبنان، انتخاب رئیس جمهور و پایان دادن به حضور داعش و طائفه گری رقم خواهد زد.

وی با اشاره به اینکه طرف های منطقه ای و بین المللی تلاش کردند این فتنه را در لبنان دنبال کنند و مشکلات سوریه را به لبنان وارد کنند، اظهار داشت: در عراق گروه های سیاسی و حاکمیتی در کل عراق و نیز شرایط ویژه ای که در بحث داعش در کردستان به وجود آمد، مطرح است .

موسوی گفت: فکر می کنم در کل این موضوعات، سفر آقای لاریجانی توانسته است نتایج خوبی به همراه داشته باشد و با دیپلماسی جالب و تلاش های دوستان دیگر در ارگان های دیگر جمهوری اسلامی نتایج خوبی حاصل شده است .

ائتلاف ایران خیلی جدی و عملیاتی است

این کارشناس خاورمیانه تصریح کرد: در مجموع ائتلاف خوبی صورت گرفته است که دیگران را مجبور کرده است یا در جهت رویارویی با تکفیری ها و تروریسم منطقه ای به این ائتلاف ملحق شوند و یا اینکه احترام ویژه ای برای آن قائل شوند.

وی گفت: شرایط نشان می دهد که هم آمریکا و کشورهای اروپایی و هم برخی از کشورهای عربی به تصمیمت ایران و هم پیمانانش سر تعظیم فرود آورده اند.

موسوی با تآکید بر اینکه ائتلاف با ایران خیلی جدی و عملیاتی است و واقع بینانه برخورد می کند، اظهار داشت: فکر می کنم تحرکات منطقه را می توان در این چارچوب قرار داد و باید منتظر نتایج بعدی این ائتلاف و تحرکات در منطقه و اثرات آن در سوریه، عراق و لبنان باشیم .

موسوی همچنین در خصوص اقدامات عربستان در منطقه به ویژه درباره کاهش قیمت نفت و اینکه آیا بخشی از ائتلاف صورت گرفته در راستای مقابله با این اقدامات عربستان است، اظهار داشت: عربستان سعودی فاکتور هزینه این رفتارها را پرداخت خواهد کرد، البته اینکه در چه سطحی خواهد بود را اکنون نمی توانم پیش بینی کنم ولی خط مقاومت و خطی که از سیاست های شیطنت آمیز عربستان متضرر می شود ، این بار ساکت نخواهد بود.

وی ادامه داد: عربستان 35 سال به منافع جمهوری اسلامی ایران و خط مقاومت ضربه زد و صیانت و استقلال کشورها را با سیاست های خود متزلزل کرد.

سیاست های عربستان انتحاری شده است

موسوی با اشاره به اینکه سیاست های عربستان در راستای خط صهیونیستی و استکبار جهانی است، بیان کرد: این سیاست ها حتی به نفع ملت عربستان هم نیست و تقدیم بودجه با کسری 45 میلیارد دلاری برای مردم عربستان مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و حتی کویت و برخی کشورهای خلیج فارس نیز دچار مشکل خواهند شد.

وی تصریح کرد: کار عربستان واقعا انتحاری و خودکشی است و شرایط خوبی را برای این کشور فراهم نمی کند. فکر می کنم پرونده های عربستان در بحث بحرین ، یمن و ... هر روز داغ تر و حساس تر خواهد شد.

عربستان به راحتی متزلزل می شود

موسوی با اشاره به اینکه عربستان ضربه پذیر است، خاطرنشان کرد: بدون برخورد نظامی و یا هر برخورد سخت دیگری عربستان را می توان متزلزل کرد، چرا که عربستان مانند یک کاخ عنکبوتی است.

وی اظهار داشت: علت جری شدن عربستان بر علیه منافع جمهوری اسلامی ایران، اخلاق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است . عربستان 35 سال هر جور جسارتی را کرده و پاسخی دریافت نکرده است. چه در جنگ عراق بر علیه ایران و چه در سوریه و لبنان که اکنون عربستان عملا با اعزام تروریست های تکفیری و آموزش و ارسال سلاح و ... با ایران در حال جنگ است، عربستان همه گونه اقدام مذبوحانه را علیه منافع ایران انجام داده است.

وی با تأکید بر اینکه عربستان از برخورد نجابت آمیز جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده می کند، بیان کرد: باید یک بازنگری برای مقابله با این سیاست های مرتجعانه عربستان از سوی ایران صورت گیرد. ضربه پذیری عربستان اکنون خیلی بالاست و کوچک ترین حرکتی می تواند کل سیستم عربستان را برهم بزند. شرایط داخلی عربستان نیز اکنون بحرانی است. از سوی دیگر جهانیان با توجه به سیاست های منطقه ای و فرامنطقه ای متوجه ایران شده اند و همین نیز باعث عصبانیت عربستان شده است .

وی با اشاره به اینکه عربستان با دشمنی بیهوده بر علیه ایران شرایط سختی برای خود ایجاد کرده است، بیان کرد: تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران موفقیت آمیز بوده است و ثابت کرده که تلاش های عربستان در 35 سال گذشته به بن بست رسیده است و در آینده نزدیک شاهد تحولات عظیم در منطقه خواهیم بود .