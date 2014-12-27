انتقاد شدید کره شمالی از اوباما در پی اکران فیلم "مصاحبه"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این فیلم، یک کمدی درباره توطئه‌ای برای ترور کیم جونگ‌-‌اون، رهبر کره شمالی است.

کمیسیون دفاع ملی کره شمالی همچنین گفته است که آمریکا اینترنت را در پیونگ یانگ مختل کرده است.

این کمیسیون اوباما را "بی مسئولیت و بی ملاحظه" توصیف کرده و گفته است که رییس جمهور آمریکا شخصا مسئول اکران شدن فیلم است.

پیش‌تر، تهدید هکرها باعث شده بود که شرکت تهیه کننده فیلم یعنی سونی، از پخش آن صرفنظر کند اما از بامداد کریسمس در تعدادی از سینماهای آمریکا اکران شد. نسخه آنلاین مصاحبه نیز برای کاربران در آمریکا قابل دریافت است.

کره شمالی تکذیب کرده که عامل حملات اخیر سایبری به شرکت سونی بوده است اما مقام های آمریکا تهدیدهای مطرح شده از جانب هکرها را به کره شمالی نسبت داده‌اند. این حملات سایبری ابتدا مانع از پخش فیلم شده بود.

تعدادی از منتقدین از جمله باراک اوباما هشدار داده بودند که تصمیم سونی برای پخش نکردن "مصاحبه"، مغایر اصول آزادی بیان است. بعد، سونی تصمیم به پخش فیلم گرفت و گفت این تصمیم نشانگر تعدش به آزادی بیان است. اوباما که لغو برنامه نمایش فیلم را "یک اشتباه" خوانده بود، از تصمیم جدید سونی برای پخش آن استقبال کرد.

در فیلم "مصاحبه" به دو خبرنگار آمریکایی فرصت مصاحبه با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی داده می‌شود. سپس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) آن دو را مامور ترور رهبر کره شمالی می‌کند.