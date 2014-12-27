بخشنامه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه سال 94 ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری مراسم تجلیل از اعضای هیات علمی نمونه در هفته معلم هرسال، دستورالعمل انتخاب اعضای هیات علمی نمونه توسط دکتر سعید سمنانیان مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه این وزارت به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ شد.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تا 20 اسفندماه فرصت دارند از میان اعضای هیات علمی رسمی قطعی خود افراد واجد شرایط را بر اساس فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، فرهنگی و تربیتی انتخاب و به دبیرخانه کمیسیون انتخاب اعضای هیات علمی نمونه وزارت علوم معرفی کنند.

هر موسسه آموزش عالی می تواند به ازای هر 150 نفر عضو هیات علمی یک نفر و حداکثر 4 نفر را به دبیرخانه کمیسیون انتخاب اعضای هیات علمی نمونه وزارت علوم معرفی کند.