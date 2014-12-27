  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۶ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۴۹

مربیان رانندگی می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند

مربیان رانندگی می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: مربیان رانندگی می توانند تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زدا افزود: مربیان رانندگی که دارای سند ماشین به نام خود هستند، می توانند با رعایت قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: مربیانی که در آموزشگاه رانندگی مشغول به کار هستند، اما فاقد ماشین هستند، کارفرمای مربوطه آنها مکلف به ارسال و پرداخت حق بیمه آنان است.

زدا تصریح کرد: امکان بهره مندی مشاغل مختلف از خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم شده و شاغلان در هر رسته وگروهی که فاقد بیمه تامین جتماعی هستند، می توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی از چگونگی بهره مندی از خدمات این سازمان مطلع شوند.

کد مطلب 2449978
مهناز قربانی مقانکی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها