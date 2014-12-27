مربیان رانندگی می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زدا افزود: مربیان رانندگی که دارای سند ماشین به نام خود هستند، می توانند با رعایت قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: مربیانی که در آموزشگاه رانندگی مشغول به کار هستند، اما فاقد ماشین هستند، کارفرمای مربوطه آنها مکلف به ارسال و پرداخت حق بیمه آنان است.

زدا تصریح کرد: امکان بهره مندی مشاغل مختلف از خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم شده و شاغلان در هر رسته وگروهی که فاقد بیمه تامین جتماعی هستند، می توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی از چگونگی بهره مندی از خدمات این سازمان مطلع شوند.