مربیان رانندگی می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زدا افزود: مربیان رانندگی که دارای سند ماشین به نام خود هستند، می توانند با رعایت قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام کنند.
وی اظهار داشت: مربیانی که در آموزشگاه رانندگی مشغول به کار هستند، اما فاقد ماشین هستند، کارفرمای مربوطه آنها مکلف به ارسال و پرداخت حق بیمه آنان است.
زدا تصریح کرد: امکان بهره مندی مشاغل مختلف از خدمات سازمان تامین اجتماعی فراهم شده و شاغلان در هر رسته وگروهی که فاقد بیمه تامین جتماعی هستند، می توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی از چگونگی بهره مندی از خدمات این سازمان مطلع شوند.
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