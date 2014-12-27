به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود، دکتر محسن جوادی استاد فلسفه و کلام اسلامی به تشریح اخلاق گفتگو، مباحثه و شیوه‌های گفتگوی امام موسی صدر با دیگران و سایر ادیان خواهد پرداخت. وی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی قم است و در سال ۱۳۸۹ جایزه استاد نمونه کشوری سال را دریافت کرده است.

دکترمحسن جوادی دارای دکترای تخصصی فلسفه (حکمت متعالیه) از دانشگاه تربیت مدرس تهران است و عنوان پایان نامه وی «بررسی و نقد نظریه سعادت ارسطو» بوده است. وی برای فرصت مطالعاتي به دانشگاه منچستر و پس از آن به دانشگاه وارويك انگلستان رفت. وی دروس خارج حوزه علميه قم را نیز از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ گذرانده است. وی تاکنون معاون پژوهشی دانشگاه قم، سردبیر فصلنامه پژوهشهای فلسفی، مدیرگروه فلسفه اخلاق، و سردبیر فصلنامه انجمن معارف و پژوهشهای اخلاقی بوده است.

محسن جوادی همچنین چهار کتاب با عنوان «مساله باید و هست»، «در آمدی بر خدا‌شناسی فلسفی»، «نظریه ایمان»، «معارف ۲» را تالیف کرده است. در سال ۱۳۹۳، محسن جوادی با حکم معاون فرهنگی وزیر ارشاد دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال شده است.

این نشست که هفدهمین نشست از سلسله درس گفتارهای «اندیشه و عمل» است، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر واقع در تهران، میدان هفت تیر، بالا‌تر از مسجد الجواد، کوچه شریعتی، جنب مسجد الرضا، پلاک ۱۰، واحد ۲ برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقه مندان آزاد است.