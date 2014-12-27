همکاری مشترک ایران و ایتالیا در صنعت مبلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن احمدیان گفت: صنعت مبلمان ایران در بخش زیرساخت ها و پتانسل‌های فنی و تکنولوژیک تولید، به توان مناسبی برای حضور در بازارهای خارجی دست یافته است؛ اما این پتانسیل بدون توانمندی در اجرای برنامه‌های بازاریابی برای صادرات محصولات صنعت مبلمان کشور منجر به نتیجه قابل قبول نخواهد شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان مبلمان ایران افزود: صادرات حدود 40 میلیون دلار مبلمان از کشور طی سال 92 نشانگر این واقعیت است که صنعت مبلمان ایران حرفهای زیادی برای بازار های خارجی دارد؛ اما این صنعت برای محقق نمودن اهداف خود در حوزه صادرات به حمایت دولت از طریق اصلاح سیاستگذاری ها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی و هدفمند نیاز مبرم دارد.

وی تصریح کرد: اشتیاق تولیدکنندگان مبلمان ایتالیا برای همکاری با تولیدکنندگان مبلمان ایران برای تولید مشترک محصول وعملیاتی شدن نمونه هايی از آن طی ماه های آتی واقعیت غیر قابل انکاری است از پتانسیلهای صنعت مبلمان کشور به شمار می‌رود.

به گفته احمدیان، متاسفانه در بدنه دولت توجه، باور و انسجام لازم برای حمایت برنامه ریزی شده و هدفمند از صنایع سبک کشور که صنعت مبلمان از حیث ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و گردش مالی سرآمد آنها است، مشاهده نمی شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که صنعت مبلمان بعنوان سرآمد صنایع سبک دنیا عمدتا از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با بنیه مالی پایین تشکیل شده، حمایت دولت از آن برای حضور پایدار در بازارهای جهانی، در گرو حمایت از تشکل های وابسته به این صنعت است.

احمدیان با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری از 24 تا 27 دیماه با حضور 90 شرکت صاحب نام تولیدی خبرداد و افزود: در حال حاضرکاهش هزینه و ریسک برای حضور تولیدکنندگان مبلمان ایران در نمایشگاه های تخصصی صنعت مبلمان در کشورهای هدف صادراتی، مهمترین اولویتی است که می بایست مورد توجه دولتمردان قرارگیرد که این صرفا با اصلاح سیاستگذاری ها و بدون ایجاد یک ریال هزینه برای دولت قابل تحقق است.