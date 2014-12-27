تمرین تیم ملی با حضور وزیر ورزش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز شنبه پشت درهای بسته و دور از چشم عکاس‌ها و خبرنگاران در محل کمپ‌های تیم ملی فوتبال برگزار شد. در این جلسه تمرینی به دستور کی‌روش، ملی پوشان تنها به سالن کمپ تیم ملی رفتند و تمرینات بدنسازی را در دستور کاری خود قرار دادند.

با توجه به حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی فوتبال ایران، در بیشتر زمان تمرین کی‌روش در جمع شاگردانش نبود و با وزیر ورزش گفتگو می‌کرد. از این رو، دستیاران سرمربی تیم ملی وظیفه هدایت بازیکنان را در سالن وزنه زنی داشتند.

هنوز از سوی فدراسیون فوتبال برنامه تمرینی فردا اعلام نشده و مشخص نیست آیا تمرین فردا یکشنبه هم به سبک و سیاق امروز بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود یا خیر؟

اعضای تیم ملی فوتبال پس از انجام تمرینات بدنسازی حدود ساعت ۱۳ محل کمپ ترک کردند و به محل اردوی خود بازگشتند.

تمرینات بدنسازی امروز عصر در هتل ملی پوشان دنبال می‌‎شود.