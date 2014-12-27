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۶ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

پشت درهای بسته و دور از چشم رسانه‌ها؛

تمرین تیم ملی با حضور وزیر ورزش برگزار شد

تمرین تیم ملی با حضور وزیر ورزش برگزار شد

تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران درحالی صبح امروز شنبه در محل کمپ تیم ملی و پشت درهای بسته انجام شد که حضور وزیر ورزش و جوانان این تمرین را تحت تاثیر قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز شنبه پشت درهای بسته و دور از چشم عکاس‌ها و خبرنگاران در محل کمپ‌های تیم ملی فوتبال برگزار شد. در این جلسه تمرینی به دستور کی‌روش، ملی پوشان تنها به سالن کمپ تیم ملی رفتند و تمرینات بدنسازی را در دستور کاری خود قرار دادند.

با توجه به حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در اردوی تیم ملی فوتبال ایران، در بیشتر زمان تمرین کی‌روش در جمع شاگردانش نبود و با وزیر ورزش گفتگو می‌کرد. از این رو، دستیاران سرمربی تیم ملی وظیفه هدایت بازیکنان را در سالن وزنه زنی داشتند.

هنوز از سوی فدراسیون فوتبال برنامه تمرینی فردا اعلام نشده و مشخص نیست آیا تمرین فردا یکشنبه هم به سبک و سیاق امروز بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود یا خیر؟

اعضای تیم ملی فوتبال پس از انجام تمرینات بدنسازی حدود ساعت ۱۳ محل کمپ ترک کردند و به محل اردوی خود بازگشتند.

تمرینات بدنسازی امروز عصر در هتل ملی پوشان دنبال می‌‎شود.

کد مطلب 2449992

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