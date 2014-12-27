به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در همایش عمره گزاران تهرانی با اشاره به تعداد زائران در صف انتظار برای اعزام به عمره گفت: در سال 90 بیش از 6 و نیم میلیون نفر برای اعزام به عمره ثبت نام کردند که بسیاری از آنها هنوز در نوبت اعزام هستند و با توجه به ساخت و سازهای طرح توسعه حرمین و محدودیت های ناشی از آن، ثبت نام جدید از متقاضیان عمره تا 4 سال آینده میسر نیست.

وی با اشاره به حضور حماسی زائران در مراسم اربعین حسینی امسال در کربلای معلی افزود: ما به عنوان سازمان حج و زیارت اعتراف می کنیم که بالاترین عددی را که برای حضور زائران ایرانی در همایش اربعین پیش بینی می کردیم، 900 هزار تا یک میلیون نفر بود ولی شاهد بودیم مشتاقان زیارت اربعین علی رغم سختی سفر و مشکلاتی که برای آنان پیش بینی می شد، حضور حماسی در مراسم اربعین امسال داشتند و ارادت و عشق خود را به اهل بیت(ع) نشان دادند.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به حضور بیش از یک و نیم میلیون زائر ایرانی در همایش اربعین امسال بیان کرد: این حضور حماسی اقتدار معنوی ملت ایران را که در کلام مقام معظم رهبری بر آن تأکید می شود، به نمایش گذاشت.

اوحدی خاطرنشان کرد: اگر مراسم اربعین قرار بود، به‌صورت دولتی برگزار و حمایت شود، هیچ دولتی قادر نبود خدمات رسانی به حدود بیست میلیون زائر را انجام دهد و حماسه حضور مردم و پشتیبانی از این حرکت تنها با پشتوانه مردمی رقم خورد که البته همه دستگاه ها در این ایام با تمام وجود و اخلاص به زائران اربعین خدمات رسانی کردند.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص اقدامات صورت گرفته در خصوص عمره گفت: سیاست اصلی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری صیانت از حقوق زائران است و همه تلاش ما این است که بستری را فراهم آوریم تا زائران بدون هیچ دغدغه‌ای حداکثر برداشت معنوی را از فضای عمره و سفر به سرزمین وحی داشته باشند.

اوحدی در سخنانش به سفر اخیر بندر بن حجار وزیر حج عربستان به کشورمان برای حضور در اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: وزیر حج عربستان در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان از زائران ایرانی به عنوان بهترین زائران در میان کشورهای اسلامی و الگوی زائران دیگر کشورها یاد کرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشکیل 6 کارگروه تخصصی در موسم حج امسال اشاره کرد و گفت: در حج امسال کارگروه های تخصصی اسکان، تغذیه و تدارکات، بهداشت و درمان، حمل و نقل، قیمت گذاری عمره و همچنین کارگروه صیانت از حقوق زائران تشکیل شد و طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری جلسات کارشناسی متعدد همراه با آسیب شناسی عملیات گذشته صورت گرفت تا در عملیات عمره جاری شاهد حرکت رو به جلو بدور از روزمرگی باشیم و خدماتی متفاوت از گذشته به زائران ارائه شود.

خروج یک شرکت حمل و نقل و یک آشپزخانه از چرخه خدمات رسانی

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به دستاوردهای کمیته اسکان عمره گفت: با آسیب شناسی های صورت گرفته هتل‌هایی که در عملیات عمره گذشته به هر علتی خدمات مطلوب به زائران ارائه نکرده بودند، از چرخه خدمات رسانی به زائران حذف شدند و بدین ترتیب ارتقای 30 درصدی در کیفیت اسکان زائران در عمره را شاهد هستیم.

وی در این خصوص توضیح داد: 33 هتل در مدینه منوره و 24 هتل در مکه مکرمه با ظرفیت 10 هزار اتاق در مدینه و 10 هزار اتاق در مکه برای اسکان زائران عمره گذار بکار گرفته شده است.

اوحدی با اشاره به ارائه خدمات حمل و نقل دورن‌شهری و بین شهری به زائران در سرزمین وحی گفت: 5 شرکت حمل و نقل در عربستان بصورت 24 ساعته به زائران ایرانی خدمات رسانی می‌کنند و زائران را در مسیر هتل تا مسجد الحرام و بالعکس جابجا می‌کنند که البته یکی از این شرکت‌ها که در عملیات عمره گذشته خدمات مطلوبی به زائران ارائه نکرد، از گردونه خدمات دهی به زائران ایرانی حذف شد.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص طبخ غذای زائران در آشپزخانه‌های پخت متمرکز در عربستان گفت: امسال یکی از این آشپزخانه ها که خدمات مورد نظر را ارائه نمی کرد، از گردونه خدمات رسانی به زائران ایرانی خارج شد.

افزایش تعداد ایستگاه‌های پروازی از 19 به 21 ایستگاه

وی به برنامه ریزی برای توزیع عادلانه خدمات میان زائران سراسر کشور اشاره کرد و گفت: پیش از این شاهد بودیم که امکان انتخاب برخی گروه‌های قیمتی عمره تنها برای زائران ایستگاه تهران وجود داشت، اما با جمع‌بندی‌های جامعی که در این خصوص در شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری داشتیم، امسال تعداد ایستگاه‌های پروازی از 19 ایستگاه به 21 ایستگاه افزایش یافته است.

وی در این باره افزود: امیدواریم در هریک از استان‌ها یک ایستگاه پروازی برای اعزام زائران وجود داشته باشد تا بدین ترتیب مشکلات ناشی از مسیر طولانی، حوادث جاده‌ای و سرمای هوا که برای زائرانی که برای اعزام باید به استان های دیگر انتقال داده شوند، برطرف شود که البته بخشی از این تصمیم در اختیار سازمان حج و زیارت و بخش عمده آن از اختیار سازمان حج و زیارت خارج است.

وی در این رابطه اشاره کرد: در برخی استان‌ها زیر ساخت‌های لازم برای پذیرش هواپیماهای پهن پیکر و همچنین برج مراقبت و تجهیزات لازم در اینخصوص وجود ندارد.

وی همچنین از پیوستن فرودگاه لار استان فارس به ایستگاه های پروازی عمره خبر داد.

رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص خدمات رسانی در حوزه تغذیه و تدارکات عمره بیان کرد: آشپزها و کارکنان ایرانی آشپزخانه های پخت متمرکز در مدینه و مکه در گرمای 50 درجه آشپزخانه ها با وضو و با اخلاص تلاش می کنند تا لبخند رضایت را بر چهره زائران و معتمرین ببینند.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با برنامه ریزی سنگین برای خدمات دهی زائران ایرانی که سفیران معنوی جمهوری اسلامی هستند، عزت نظام به نمایش گذاشته می شود.

وی در خصوص بیمه معتمرین گفت: از 24 ساعت قبل از سفر تا 72 ساعت بعد از سفر و بازگشت به کشور همه زائران تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و کلیه خدمات درمانی و اقلام همراه زائران به استثنای وجوه نقد و اشیای قیمتی تحت پوشش بیمه است.

خدمت رسانی 5 درمانگاه در مدینه و 6 درمانگاه در مکه به عمره گزاران

اوحدی در خصوص ارائه خدمات پزشکی و درمانی به زائران عمره گفت: 5 درمانگاه در مدینه منوره بصورت 24 ساعته یا 12 ساعته و همچنین 6 درمانگاه در مکه به زائران ایرانی عمره خدمات رسانی می‌کنند.

کاهش 40 درصدی فوتی‌ها و مراجعه حجاج به مراکز درمانی در حج 93

وی با بیان اینکه 100 پزشک و پرستار و همچنین تعدادی پزشک متخصص و فوق تخصص در مدینه و مکه به زائران عمره خدمات دهی می‌کنند، گفت: با خدمات مطلوب ارائه شده و برنامه ریزی‌های صورت گرفته، در حج امسال 40 درصد کاهش در مراجعه زائران به مراکز درمانی و 40 درصد کاهش فوت زائران را شاهد بودیم.

زائران بیمار داروهای خاص را همراه داشته باشند

اوحدی با اشاره به اینکه عمده داروهای مرکز پزشکی حج و زیارت در مدینه و مکه داروهای عمومی است، به زائران توصیه کرد: زائران بیمار پیش از سفر به سرزمین وحی با پزشک کاروان مشورت کنند و داروهای خاص خود را در سفر همراه داشته باشند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مجموعه حج و زیارت تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به عمره گزاران بکار گرفته است، به زائران توصیه کرد: از آنجایی که عملیات عمره در کشور دیگری اتفاق می‌افتد و مدیریت همه امکانات در اختیار ما نیست، زائران در مقابل مشکلات احتمالی صبر و شکیبایی داشته باشند و از فرصت معنوی پیش آمده نهایت استفاده را داشته باشند و از ورود به مسائل حاشیه ای پرهیز کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان روایتی از امام صادق(ع) مبنی بر اینکه یاری رساندن و مراقبت از زائران خانه خدا ثوابش از اقامه نماز در مسجدالحرام بالاتر است، توصیه کرد: زائران جوان کاروان‌ها، زائران مسن هم‌کاروانی را بویژه در فاصله ایستگاه های اتوبوس تا مسجدالحرام که بعضاً 300 تا 600 متر است، یاری و همراهی کنند.

اوحدی در سخنانش با اشاره به حماسه حضور میلیونی زائران در همایش اربعین حسینی(ع) در کربلا گفت: امروز با شرایط خاصی در منطقه مواجه هستیم ، استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان جریان تکفیری را که نتیجه سال‌ها توطئه، فتنه و برنامه ریزی‌اش بوده در کشورهای اسلامی ایجاد کرده است که البته در اربعین امسال شاهد بودیم به برکت جمهوری اسلامی ایران و رهبری نظام در عراق با زنده شدن روح خودباوری در ملت عراق، هیمنه جریان تکفیری در این کشور شکسته شد و شاهد پیروزی های ملت عراق هستیم.

وی افزود: حماسه اربعین علی رغم تمام یاوه گویی ها و ایجاد فضای رعب و وحشت از سوی جریان تکفیری در عراق، سیلی محکمی بر صورت داعش زد.

رئیس سازمان حج و زیارت به زائران عمره گزار توصیه کرد: در اماکن زیارتی و مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) به هیچ وجه وارد بحث با عوامل امر به معروف نشوند که این اقدام علاوه بر فرصت سوزی برای زائران، مشکلات و گرفتاری‌هایی را برای زائران به دنبال خواهد داشت.