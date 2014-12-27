به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر شنبه در در دیدار اعضای شورای حمل و نقل استان کرمان با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 گفت: تیم مذاکره کننده ایران قابل اعتماد بوده و تاکنون خوب عمل کرده است.

وی تحریم های ناعادلانه علیه ایران را غیرقانونی دانست و افزود: تحریم ها باید براساس قوانین سازمان ملل و با موافقت سایر کشورها وضع شوند.

آیت الله جعفری در ادامه علت برخی نارسایی های موجود درعرصه های مختلف را عدم مدیریت صحیح دانست و ابراز داشت: مدیران نباید اجازه هیچگونه تخلفی در حوزه تحت مدیریت خود را بدهند.

وی بر لزوم حرکت در مسیر قانون تاکید کرد و افزود: حتی وجود قوانین ناقص از بی قانونی بهتر است و باید حرمت مقررات در کشور حفظ شود.

آیت الله جعفری رفع مشکلات مردم را مهم ترین دغدغه مسئولین دانست و گفت: باید افراد آگاه، مسلط و حرفه ای در راس امور قرار گیرند.

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه درآمدهای کشور باید در مسیر صحیح هزینه شود، بیان داشت: امروز استکبار جهانی قصد دارد از طرق مختلف ایران اسلامی را تحت فشار قرار دهد.

آیت الله جعفری به کاهش قیمت نفت اشاره و تصریح کرد: این مسئله یکی از توطئه های دشمنان است و هدف آنها تحت فشار قرار دادن کشور است.

وی با اشاره به سرسپردگی عربستان و کویت گفت: آمریکا نفت مورد نیاز خود را با قیمت ارزان از این کشورها دریافت کرده و در واقع با استفاده از سودی که از کشورهای مسلمان دریافت می کند به ضرر جهان اسلام توطئه چینی می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به تغییر شکل استعمارگری های آمریکا و اسرائیل گفت: گروه تروریستی داعش توسط استکبار جهانی شکل گرفت و تحت حمایت آنها دست به جنایات فراوانی می زند.

وی بیان داشت: آمریکا با تغییر لحن خود قصد دارد که نشان دهد دست از سیسات های استعمارگانه خود کشیده در صورتی که همگان به خوبی واقفند که ذات امریکا هیچ تغییری نکرده و همچنان دشمن ما به شمار می رود.